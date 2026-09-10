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Gas, un inverno senza stangata? Ecco come

Se regolare il termostato dà un beneficio immediato, isolare gli edifici e sostituire la caldaia a gas garantisce una protezione stabile contro le oscillazioni dei prezzi di mercato

di Giorgio Brescia - 10 Settembre 2026

La stangata energia si può evitare: per Enea l’inverno può far risparmiare il gas di 1 milione di case. Mentre si fa strada il timore di nuove tensioni energetiche per via delle crisi geopolitiche in Medio Oriente e nello Stretto di Hormuz, uno studio ribalta la prospettiva sul prossimo inverno.

Gas: potremo risparmiarlo

Secondo il report dell’Agenzia, con le giuste mosse è infatti possibile tagliare i consumi di gas naturale di 1,23 miliardi di metri cubi tra abitazioni e uffici. Per intendersi: una quantità di energia sufficiente a riscaldare circa 1 milione di abitazioni.

Perché questa stima? I due pilastri del risparmio

La stima non è un auspicio teorico, ma si basa su un’analisi divisa tra abitudini quotidiane e interventi strutturali sull’immobile.

Il ritorno del contenimento dei consumi

Reintroducendo le misure di riduzione delle temperature e degli orari di riscaldamento già previste dal Piano Nazionale del 2022, si otterrebbe il taglio maggiore.

Nel dettaglio, 0,80 miliardi di metri cubi arriverebbero dal settore residenziale e 0,25 miliardi dal terziario.

L’effetto dell’efficienza energetica (0,18 miliardi)

Gli interventi sostenuti dagli incentivi fiscali (Ecobonus e Bonus Casa) e l’installazione di pompe di calore elettriche al posto dei vecchi impianti a gas genererebbero un ulteriore risparmio di 0,12 miliardi nel residenziale e 0,06 miliardi nei servizi.

Dai bonus fiscali all’ETS2: la sfida del lungo periodo

Questa strategia ha già basi solide. Già nel 2023 le misure del Piano avevano consentito un taglio di circa 7 miliardi di Smc nel residenziale rispetto al 2021.

Inoltre, tra il 2022 e il 2025 i lavori sostenuti dai bonus fiscali (Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa) hanno accumulato un risparmio permanente di 2,1 miliardi di Smc di gas.

Come sottolinea Enea, se regolare il termostato dà un beneficio immediato, isolare gli edifici e sostituire la caldaia a gas garantisce una protezione stabile contro le oscillazioni dei prezzi di mercato.

Una scelta che diventerà decisiva dal 2027. L’estensione del sistema europeo ETS2 agli edifici rischia infatti di tradursi in una spesa extra fino a 230 euro all’anno a famiglia per chi utilizzerà ancora combustibili fossili.