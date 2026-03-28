Sport

Congresso FMSI, Abodi: “Lavoriamo insieme per diffusione di migliori pratiche di vita”. Casasco: “Il movimento è medicina”

di Redazione - 28 Marzo 2026

Dall’articolo di LaPresse – È stato il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a portare un contributo da parte della politica alla seconda giornata di lavori al 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana. “Tema affascinante quello dell’età biologica ed anagrafica per occuparci del nostro benessere”, ha detto Abodi riferendosi al titolo scelto dalla Federazione per questa edizione.

La presenza di Abodi è andata ad arricchire un programma fittissimo che il Presidente della FMSI Maurizio Casasco ha messo in piedi per gli oltre 3.200 medici arrivati nella Capitale. “Un grande successo della Federazione Medico Sportiva Italiana e una presenza, quella del Ministro Abodi, che si aggiunge a quelle nella giornata inaugurale dei ministri Schillaci e Bernini”.