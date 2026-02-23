Italpress Notizie Motori

Cremonesi nuovo Head of Marketing e Pr di Great Wall Motors Italia

di Italpress - 23 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Francesco Cremonesi è il nuovo Head ofMarketing & PR di Great Wall Motors per l’Italia.Dopo le esperienze maturate in Kia, BYD e Omoda & Jaecoo,Cremonesi prenderà la direzione del team di Maketing ecomunicazione del brand cinese al suo debutto con la subsidiaryitaliana a metà del 2026. Con un’esperienza ormai consolidata nellancio e nel posizionamento dei brand emergenti cinesi sul emrcatoitaliano, Cremonesi dovrà guidare la startegia locale perl’affermazione di GWM sul nostro mercato attraverso lapainificazione media, le public relation, la costruzione delledinamiche di dealer marketing e non da meno l’esplorazione deinuovi media digitali.(ITALPRESS).-Foto: ufficio stampa Great Wall Motors-