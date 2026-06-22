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Crisi climatica, gli orti botanici come piattaforme educative per la consapevolezza ambientale degli studenti

di Italpress - 22 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Gli orti botanici e gli arboreti possono diventare piattaforme educative per rafforzare la consapevolezza ambientale e promuovere azioni concrete contro la crisi climatica. È il messaggio emerso dal workshop regionale dell’Asia orientale promosso dal Korea National Arboretum e dall’Ufficio regionale Unesco per l’Asia orientale, in occasione della prima Giornata internazionale dell’educazione negli orti botanici.

L’iniziativa si è svolta sotto il tema “Climate Action through Botanic Garden Education” e ha riunito esperti di educazione ambientale provenienti da diversi Paesi dell’area. Al centro dei lavori, le nuove forme di educazione al cambiamento climatico, dalla tutela della biodiversità alla citizen science, fino all’educazione sui serbatoi naturali di carbonio e alla gestione delle emozioni legate alla crisi climatica.

Secondo l’Unesco, gli orti botanici e gli arboreti possono svolgere un ruolo sempre più importante come luoghi di apprendimento attivo, capaci di collegare studenti, ricercatori, educatori e cittadini alla conoscenza diretta della natura e alla protezione degli ecosistemi.

Al workshop hanno partecipato circa 140 persone provenienti da Cina, Giappone, Corea del Sud e Mongolia, tra educatori, ricercatori, rappresentanti istituzionali, decisori pubblici e studenti universitari. Dopo le sessioni di confronto, i partecipanti hanno preso parte ad attività pratiche presso il Korea National Arboretum, sviluppando materiali educativi e partecipando a un programma guidato di interpretazione forestale.

Il panel coordinato dall’Unesco ha indicato anche l’obiettivo di lavorare a una piattaforma di citizen science per l’Asia orientale, per rafforzare la collaborazione transfrontaliera, la partecipazione pubblica e la condivisione aperta delle conoscenze ambientali.

La Giornata internazionale dell’educazione negli orti botanici è stata istituita a Seul nel 2025 durante l’International Congress on Education in Botanic Gardens, con l’obiettivo di riconoscere il valore globale dell’educazione botanica e promuoverne il ruolo nella crescita della consapevolezza ambientale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).