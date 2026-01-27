Gossip

Ultimo e Jacqueline Di Giacomo: nuove ombre sulla relazione. Spunta il nome di Matteo Paolillo

di Andrea Scarso - 27 Gennaio 2026

Negli ultimi mesi, il rapporto tra Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, e Jacqueline Di Giacomo sembrava attraversare una fase tutt’altro che semplice. Ora, nuove indiscrezioni tornano ad alimentare i dubbi dei fan, facendo emergere per la prima volta l’ipotesi di un presunto tradimento che avrebbe incrinato definitivamente l’equilibrio della coppia.

Al centro delle ricostruzioni più recenti compare il nome dell’attore Matteo Paolillo, volto amatissimo di Mare Fuori.

La coppia, diventata da poco genitore del piccolo Enea, non ha mai commentato pubblicamente le voci. Ma il silenzio non ha fatto altro che alimentare le speculazioni, tra versioni contrastanti e pareri opposti.

Dopo la nascita di Enea, la crisi tra Ultimo e Jacqueline

Nei mesi successivi alla nascita del figlio, Ultimo e Jacqueline erano finiti spesso sotto i riflettori per una fase delicata del loro rapporto. Si parlava di stanchezza emotiva, di distanze e di un periodo vissuto – almeno in parte – separatamente.

A seguire, però, erano arrivate voci di una possibile riconciliazione, favorita anche dal sostegno delle rispettive famiglie. Un equilibrio che, secondo le nuove indiscrezioni, non sarebbe mai stato davvero ritrovato.

Le voci sul tradimento: il nome di Matteo Paolillo

A riaccendere l’attenzione sul caso è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo cui le difficoltà della coppia risalirebbero al periodo delle riprese del film Io + Te, diretto da Valentina De Amicis.

È proprio su quel set che, secondo le ricostruzioni, sarebbe nata una particolare sintonia tra Matteo Paolillo e Jacqueline Di Giacomo. Il giornalista parla di “vicinanza e affinità” notate da più persone presenti durante le riprese.

Il luogo indicato come teatro dell’episodio sarebbe un hotel romano che ospitava parte della troupe. Parpiglia fa riferimento a testimonianze dirette, senza però entrare nei dettagli.

Il silenzio di Ultimo e i riferimenti nella musica

Sempre secondo questa versione, Ultimo avrebbe scoperto quanto accaduto solo in un secondo momento. Da lì, la scelta di prendere le distanze e di rifugiarsi nel silenzio, una reazione coerente con il carattere riservato del cantautore.

C’è anche chi collega questo periodo complesso al testo di “Acquario”, l’ultimo brano pubblicato dall’artista. Nei versi più intimi, alcuni fan leggono un riferimento indiretto alla crisi: parole che parlano di consapevolezze mature e di qualcosa che, una volta perso, non può più tornare com’era prima.

Versioni opposte e smentite

Non tutti, però, concordano con questa ricostruzione. L’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica ha smentito l’ipotesi del tradimento, parlando piuttosto di una crisi legata a un calo di passione e a difficoltà personali, seguite da un percorso di supporto psicologico e da un successivo riavvicinamento.

Secondo questa versione, oggi Ultimo e Jacqueline sarebbero più sereni e uniti, lontani dalle voci che continuano a rincorrersi online.

Nessuna conferma dai diretti interessati

Al momento, né Ultimo né Jacqueline Di Giacomo hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla presunta crisi. La vicenda resta quindi avvolta nel silenzio, sospesa tra indiscrezioni contrastanti e assenza di conferme.

