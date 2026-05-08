Esteri

Crisi Usa-Iran: droni e missili negli Emirati, tensioni a Hormuz

Tre cacciatorpediniere americani sono state oggetto di attacchi mentre attraversavano lo Stretto

di Giorgio Brescia - 8 Maggio 2026

Crisi Usa- Iran, nella notte scorsa i sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato missili e droni diretti verso il territorio nazionale. Contemporaneamente, gli Stati Uniti hanno confermato raid difensivi nello Stretto di Hormuz in risposta ad attacchi contro unità navali.

Crisi Usa – Iran

La situazione militare nel Golfo ha subito una brusca accelerazione nelle prime ore di venerdì. Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha confermato l’attivazione dei protocolli di difesa aerea in diverse aree del Paese. Secondo i comunicati ufficiali, i sistemi di intercettazione hanno neutralizzato vettori multipli — tra cui missili balistici e droni — prima che potessero colpire obiettivi terrestri. Le autorità hanno invitato i residenti a non avvicinarsi ai detriti caduti, segnalati in varie zone del Paese.

La dinamica nello Stretto di Hormuz

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha riferito che tre cacciatorpediniere americani sono stati oggetto di attacchi mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz. L’azione sarebbe stata condotta da “numerose piccole imbarcazioni” e velivoli senza pilota.

La risposta statunitense. Le forze Usa hanno dichiarato di aver eliminato le minacce e di aver successivamente colpito installazioni militari in Iran, identificate come siti di lancio e centri di coordinamento responsabili dell’operazione.

La versione di Teheran. Le autorità iraniane hanno accusato Washington di aver violato il cessate il fuoco concordato nelle settimane precedenti, sostenendo di aver risposto a una provocazione navale statunitense contro unità iraniane nello Stretto.

Lo stato del cessate il fuoco e i negoziati

Nonostante lo scambio di fuoco, il quadro diplomatico rimane in una fase di estrema ambiguità. Da Washington, la presidenza ha definito l’accaduto una “scaramuccia” e un “colpetto”, sostenendo che, formalmente, il cessate il fuoco non è decaduto. Tuttavia, è stato ribadito l’avvertimento di un uso massiccio della forza qualora non si giungesse a una firma rapida su un nuovo accordo.

Le trattative a Islamabad. Fonti diplomatiche indicano che la prossima settimana dovrebbero iniziare nuovi colloqui a Islamabad, in Pakistan, per discutere un memorandum in 14 punti volto a fermare le ostilità e riaprire il dossier nucleare.

I freni iraniani. L’agenzia Tasnim ha riportato che Teheran sta valutando la proposta statunitense, ma considera alcune clausole attualmente “inaccettabili”, in particolare quelle relative ai controlli sulla navigazione nello Stretto.

Impatto sui trasporti e sicurezza civile

L’attività militare ha avuto ripercussioni immediate sulla mobilità internazionale nell’area. Molti voli diretti o in transito negli scali di Dubai e Abu Dhabi hanno subito ritardi o dirottamenti durante le fasi di attivazione della contraerea.

Le stime attuali indicano circa 58mila cittadini italiani presenti nell’area del Golfo tra residenti e turisti, per i quali le autorità consolari mantengono alto il livello di monitoraggio, pur senza aver disposto al momento piani di evacuazione.