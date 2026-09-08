Torino

Crollo gru di via Genova, chieste cinque condanne per la morte dei tre lavoratori

di Redazione - 8 Settembre 2026

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Il pm ha chiesto le condanne per i cinque imputati al termine della requisitoria del processo per il crollo della gru avvenuto il 18 dicembre 2021 in via Genova, a Torino. Morirono tre lavoratori: Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti. Le accuse per gli imputati, Enrico Calabrese, Federico Fiammengo, Roberta Iandolino, Stefano Sprocatti e Mirzad Svraka, sono, a vario titolo, omicidio colposo e cooperazione in disastro colposo.

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