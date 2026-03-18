Salute

Cuori alternativi per salvare vite umane

di Priscilla Rucco - 18 Marzo 2026

Un documento atteso da oltre vent’anni

Ventisei anni dopo la prima presa di posizione ufficiale, la International Society for Heart and Lung Transplantation ha aggiornato le proprie indicazioni sullo xenotrapianto cardiaco, ovvero sul trapianto di cuori animali nell’essere umano. Il documento, pubblicato sul Journal of Heart and Lung Transplantation, non annuncia alcuna svolta imminente, ma stabilisce in maniera esplicita le condizioni entro cui la ricerca deve muoversi per arrivare a sperimentazioni cliniche più solide e affidabili.

Lo xenotrapianto cardiaco non appartiene più alla fantascienza, ma non è ancora una terapia disponibile. Tra questi due estremi si apre uno spazio fatto di regole condivise, criteri scientifici e limiti etici che la nuova Consensus si incarica di definire.

Perché il maiale e non altri animali

Il cuore del maiale ha dimensioni paragonabili a quello umano e, sul piano etico, il suo utilizzo solleva meno obiezioni rispetto all’impiego di primati come scimpanzé o babbuini, che pure furono usati nei primissimi tentativi. Restano però differenze biologiche profonde tra le due specie, e il corpo umano tende a riconoscere l’organo animale come estraneo, reagendo alla fine con il rigetto.

Per ridurre questo rischio, i maiali utilizzati nella ricerca sono modificati geneticamente: si eliminano alcune componenti del loro patrimonio biologico che scatenano la reazione immunitaria del ricevente, e si inseriscono elementi compatibili con la fisiologia umana. Nonostante questi progressi, il sistema immunitario però rimane l’ostacolo principale, e i farmaci antirigetto tradizionali da soli sembrano non bastare.

Xenotrapianto cardiaco

Prima di guardare al futuro, occorre soffermarsi attentamente alla storia recente. Tra il 2022 e il 2024 sono stati effettuati nell’uomo tre xenotrapianti di rilievo: due di cuore e uno di rene, tutti negli Stati Uniti. Il primo paziente, David Bennett, un uomo di 57 anni con gravissima insufficienza cardiaca senza alternative terapeutiche, ricevette nel gennaio 2022 all’Università del Maryland un cuore di maiale appositamente modificato. Sopravvisse quasi sette settimane. Il secondo caso di trapianto cardiaco, su Lawrence Faucette nel settembre 2023, si concluse in modo analogo dopo circa un mese. In nessuno dei casi documentati i pazienti sono sopravvissuti oltre due mesi.

La nuova Consensus stabilisce criteri precisi prima di procedere a sperimentazioni più ampie. Gli scienziati devono prima dimostrare, su animali da laboratorio, che l’organo trapiantato funzioni in modo stabile per almeno sei mesi, senza complicazioni gravi. Solo a quel punto sarà possibile pensare a trial clinici sull’uomo.

Un capitolo a parte riguarda i bambini con gravi malformazioni cardiache. In questi casi lo xenotrapianto è considerato come soluzione temporanea, in attesa di ricevere un cuore umano. Resta però da capire come gestire nel tempo la crescita di un organo animale in un corpo in pieno sviluppo.

Anche il monitoraggio dopo l’operazione richiede strumenti nuovi: non basta il controllo tradizionale, ma servono analisi specifiche che permettano di rilevare precocemente eventuali segnali di rigetto o di danno all’organo trapiantato.

In Italia le persone in lista d’attesa per un trapianto di organo superano le ottomila unità. Chi aspetta un cuore si trova in una condizione particolarmente critica: a differenza dei pazienti renali, che possono ricorrere alla dialisi, per chi soffre di una grave insufficienza cardiaca non esistono soluzioni alternative altrettanto efficaci nel lungo periodo. È questo il contesto che rende urgente la ricerca sullo xenotrapianto.

Speriamo che i prossimi possano confermare se sarà possibile trasformare i primi esperimenti – attualmente segnati da risultati parziali – in procedure sicure e accessibili. Per ora, la scienza avanza con il passo che le compete: quello della prudenza consapevole dei propri limiti da abbattere.