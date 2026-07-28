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Daikin Italia lancia un nuovo portale digitale per scoprire offerte chiare e trasparenti su climatizzatori e caldaie

di Italpress - 28 Luglio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Rendere l’acquisto di un sistema di climatizzazione più semplice, trasparente e accessibile: con questo obiettivo Daikin Italia presenta un portale dedicato alle offerte speciali dei suoi rivenditori Partner. Attraverso questa nuova piattaforma, accessibile dal sito web dell’azienda, i consumatori possono consultare per la prima volta in digitale vantaggiose offerte dedicate a climatizzatori e caldaie Daikin comprensive di trasporto, installazione e IVA.

Il progetto nasce, secondo Daikin Italia, per rispondere a una delle principali criticità del mercato della climatizzazione, ovvero la difficoltà per i consumatori di orientarsi tra offerte spesso poco chiare, confrontare preventivi complessi e comprendere il costo finale di una soluzione. Le offerte possono infatti includere servizi e condizioni differenti, rendendo complessa la valutazione delle alternative disponibili. Il tutto per migliorare l’esperienza dei clienti e rendere sempre più semplice l’accesso a soluzioni per il comfort domestico ad alta efficienza energetica.

Per rispondere a questa esigenza, il nuovo portale raccoglie offerte che indicano in modo esplicito le principali informazioni relative all’acquisto e mette inoltre a disposizione degli utenti strumenti che favoriscono una scelta più consapevole e trasparente: costo del prodotto, trasporto e IVA; installazione e relative tempistiche; eventuali opzioni di finanziamento ed estensioni di garanzia; visitare lo store fisico dei rivenditori; possibilità di lasciare recensioni sul servizio ricevuto tramite Trustpilot.

Nella fase iniziale la nuova piattaforma digitale è disponibile per le città di: Milano, Roma, Napoli, Bari. L’utente può vivere un’esperienza intuita e immediata, visualizzando le offerte disponibili per climatizzatori e caldaie approfondire le caratteristiche dei singoli prodotti, e una volta identificata la soluzione più adeguata alle aspettative, inviare la propria richiesta all’installatore per la finalizzazione dell’ordine e il montaggio. Dopo la fase iniziale che coinvolge quattro capoluoghi italiani, l’obiettivo di Daikin è estendere progressivamente il progetto a tutto il territorio nazionale.

Tutte le offerte presenti sul portale fanno riferimento a prodotti ufficiali Daikin Italia, in particolare ai condizionatori della gamma Daikin Sensira e alle caldaie della gamma Daikin D2C, e sono coperti dalla piena garanzia del produttore. Inoltre le stesse vengono proposte attraverso la rete di installatori qualificati Daikin, assicurando un montaggio professionale e coerente con gli elevati standard di qualità della casa madre giapponese.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento profondo nel comportamento dei consumatori: anche per prodotti complessi come i sistemi di climatizzazione, le persone si aspettano un’esperienza d’acquisto sempre più digitale, immediata e trasparente – sottolinea Andrea Grassi, Marketing Director di Daikin Italy -. Il cliente vuole informarsi, confrontare le opzioni disponibili e avere un’idea chiara dell’investimento prima ancora di richiedere un preventivo. Con il portale delle offerte speciali abbiamo voluto rispondere a questa evoluzione, valorizzando al contempo la professionalità della nostra rete di installatori partner. Per noi innovazione non significa soltanto sviluppare tecnologie sempre più efficienti, ma anche semplificare il percorso d’acquisto e costruire un rapporto di fiducia con il cliente fin dal primo contatto”.

– Foto ufficio stampa Daikin Italia –

(ITALPRESS).