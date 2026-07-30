Politica

Chat Delmastro, rinvio alla Giunta: “Procedura anomala”

Slitta il voto in Aula, ed esplode lo scontro politico. Furia Forza Italia

di Maria Graziosi - 30 Luglio 2026

Slitta il voto alla Camera sull’autorizzazione all’uso delle chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e Mauro Carocci. Ed esplode la polemica a Montecitorio. Nel frattempo i lavori proseguono “normalmente” seguendo quello che è l’ordine del giorno. Si parlerà delle mozioni sul clima, della ratifica dei trattati Italia-Albania, proposta di legge Tortora, mozione diritto di veto UE e collegato Agricoltura. Ma il dibattito politico, anche oggi, sembra già orientato. Proprio sulle chat di Delmastro.

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Il rinvio delle chat di Delmastro alla giunta delle autorizzazioni

Il fascicolo sull’acquisizione delle chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e Carocci è tornato alla giunta per le autorizzazioni della Camera. Il voto a Montecitorio, dunque, slitta. E per Forza Italia si tratta di una “procedura anomala”. Come ha riferito in Aula il capogruppo Enrico Costa: “Eravamo pronti a votare ma il Presidente ha detto di aver ricevuto un’ora prima della capigruppo la lettera del procuratore di Roma. Lettera – ha aggiunto l’esponente azzurro – già annunciata dalle agenzie ieri sera”. Per Costa “si tratta di una procedura anomala”. Perché “non è possibile riaprire l’istruttoria solo perché la Procura pensa di mandare altri documenti”.

La lettura M5s

Dall’altra parte del campo politico, quello “largo”, si alza la voce del M5s. Con il capogruppo Riccardo Ricciardi che a proposito delle chat di Delmastro e Carocci ha tuonato. “Su questa vicenda si voti al più presto, da quello che emerge comunque si chiede di poter autorizzare la visione delle chat, anche dalla difesa. Si capisce che la classe politica cerca di auto conservarsi e nascondere determinate cose per non creare precedenti. Non si capisce perchè queste carte non siano rese pubbliche e quanto ci vorrà in Giunta per prendere una decisione che interessa a tutti tranne che a una classe politica che vuole nascondere le cose”.