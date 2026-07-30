Esteri

Il giallo del presunto missile precipitato in Polonia

Alta tensione tra Polonia, Russia e Ucraina. L'intervento dell'esercito: "Un oggetto non identificato"

di Cristiana Flaminio - 30 Luglio 2026

Un missile è caduto sulla Polonia. Almeno secondo quanto riportano le autorità ucraine e in particolare il ministro degli Esteri di Kiev Andrii Sybiha. Che ha parlato dell’incidente in un post apparso su X. Stando alla versione delle autorità locali e a quanto riportato dall’esercito di Varsavia, un “oggetto non identificato” si sarebbe schiantato questa mattina in pieno territorio polacco. A oltre 90 chilometri di distanza dal confine con l’Ucraina, nei pressi del villaggio di Tarnawa-Kolonia, nella provincia di Lublino. La tensione torna alle stelle. La polizia locale ha raccontato di un forte boato distintamente percepito dalla popolazione.

Un missile sulla Polonia?

L’oggetto non identificato precipitato in Polonia è un missile? Il ministro Sybiha ha scritto un missile da crociera russo ha “attraversato il confine con la Polonia nell’ambito del massiccio attacco russo contro l’Ucraina”. La versione non è stata confermata dal governo di Varsavia. L’esercito polacco ha dichiarato che la difesa aerea del Paese ha avvistato almeno una decina di missili sull’Ucraina occidentale, che rappresentavano una potenziale minaccia per lo spazio aereo polacco. Non è ancora chiaro se l’oggetto non identificato precipitato in Polonia fosse un missile russo. Tuttavia, qualsiasi potenziale attacco russo così in profondità nel territorio di un Paese membro della Nato rischierebbe di essere percepito come un’escalation nella guerra che Mosca conduce da anni contro l’Ucraina.

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Caccia in volo nei cieli polacchi

Il Comando Operativo delle Forze Armate (Dorsz) aveva riferito in precedenza che un oggetto non identificato era stato individuato nello spazio aereo polacco intorno alle 3,40. È stato fatto decollare d’urgenza un caccia F-16 per identificarlo e intercettarlo. Verso le 3,46 del mattino, l’oggetto è scomparso dai radar, dopodiché il Dorsz ha dispiegato un elicottero Mi-24 per verificare la situazione nell’ultima posizione registrata dell’oggetto. Il Dorsz ha inoltre affermato che “l’equipaggio dell’elicottero aveva individuato il probabile luogo dello schianto in un’area non edificata vicino al villaggio di Tarnawa-Kolonia, nella provincia di Lublino”. Missile o no, la tensione attorno (anche) alla Polonia cresce.