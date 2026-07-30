Attualità

Intossicati dai biscotti all’hashish: denunciato 21enne

Due ragazzi finiscono in ospedale, cosa è successo in Brianza

di Cristiana Flaminio - 30 Luglio 2026

I biscotti all’hashish sono costati un’intossicazione a due ragazzi e una denuncia al “pasticciere”. I fatti sono accaduti a Besana in Brianza, in Lombardia. Dove i carabinieri di Carate Brianza hanno denunciato un 21enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è cominciato con una chiamata al 118. E una richiesta di intervento urgente. Due ragazzi si erano sentiti male dopo aver mangiato qualcosa. Al loro arrivo, i sanitari del pronto intervento hanno scoperto l’arcano.

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Biscotti all’hashish

L’intossicazione era causata dall’ingestione di biscotti all’hashish. Erano stati preparati con cura, e in abbondanza come si scoprirà poi, da un altro giovane. Il personale medico del 118 ha subito allertato i carabinieri. Che sono intervenuti in quell’abitazione. Scoprendo, intanto, che un terzo giovane, mentre i suoi due amici venivano soccorsi e portati in ospedale, stava cercando di squagliarsela. Lo hanno subito pizzicato. E hanno scoperto pure che stava cercando di liberarsi degli altri dolcini, buttandoli in un vicino cestino della spazzatura.

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Scatta la denuncia

I carabinieri hanno fermato il 21enne e hanno ripescato dalla pattumiera quasi 400 grammi di biscotti all’hashish. Poi sono andati a casa sua, dove hanno ritrovato altri tre grammi di “fumo”. I giovani consumatori presenti nell’immobile sono stati segnalati alle Prefetture competenti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Dell’attività svolta e dei sequestri è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.