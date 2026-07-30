Attualità

Ex Ilva, sindacati convocati al Mimit il 4 agosto

Arriva la nota del Mimit, ieri l'incontro con gli amministratori locali

di Paolo Diacono - 30 Luglio 2026

Ex Ilva, arriva la convocazione ai sindacati: l’appuntamento in agenda è segnato per il 4 agosto. L’incontro è in programma a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy presso la sala del Parlamentino. Inizierà alle ore 10. Le ragioni non sono state specificate trattandosi di “incontro relativo al futuro dell’impianto siderurgico di Taranto”. Ma non serve chissà che sforzo di fantasia per capire che si tratta di un appuntamento necessario dopo la sentenza dei magistrati di Milano che porterà alla chiusura dell’area a caldo dello stabilimento jonico.

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Ex Ilva, incontro il 4 agosto

La convocazione attesa dai sindacati sul futuro dell’Ilva, e in particolare di Taranto, è arrivata: se ne parla il 4 agosto. Una data di sicuro non banale per il governo. Dal momento che, proprio allora, scadrà il decreto ponte sulle accise del gasolio e si dovranno fare i conti, oltre che con la situazione internazionale, anche con l’extragettito Iva per capire se sarà possibile tagliare in maniera più solida le tasse sui carburanti. Intanto il destino di Taranto è appeso a un filo. Anzi, a una sentenza.

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La preoccupazione di Decaro, l’incontro con Urso

Non si attende il 4 agosto per fare il punto della situazione sull’ex Ilva. Il tempo stringe. E ieri si è tenuta la riunione tra il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il presidente della provincia Palmisano, i sindaci di Taranto e Statte, Bitetti e Spada, con il ministro Urso sulle sorti dell’impianto dell’ex Ilva, alla luce della sentenza della Corte d’appello di Milano. Un incontro che le parti hanno definito “interlocutorio”. Decaro ha espresso preoccupazione e ha chiesto “l’attuazione di un piano straordinario per Taranto”.