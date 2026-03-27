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Dal Maga al Moca: Trump alla sfida del petrolio

Se l'America riuscirà a mantenere i prezzi bassi nonostante il conflitto con l'Iran, la Casa Bianca potrà vantare di aver vinto la sua scommessa più rischiosa

di Angelo Vitale - 27 Marzo 2026

Il 2026 per una svolta epocale nella dottrina della Casa Bianca, ora accelerata dai “venti di guerra” in Iran: Trump dal Maga al Moca.

Se il Maga (Make America Great Again) è stato il motore ideologico per ricostruire il senso di sovranità nazionale, il nuovo mantra operativo è il Moca: “Make Oil Cheap Again”.

Dal Maga al Moca

In un mondo scosso dalla crisi nel Golfo Persico, la strategia di Donald Trump non è più solo politica, ma puramente energetica: trasformare gli Stati Uniti nel regolatore globale dei prezzi del greggio per disinnescare l’arma del ricatto iraniano.

L’evoluzione: perché dal Maga al Moca?

Il passaggio da Maga al Moca, la transizione dalla “promessa di grandezza” all’azione pragmatica. La Casa Bianca ha compreso che non può esserci un’America forte senza un’energia a basso costo.

Maga ha preparato il terreno con la deregolamentazione selvaggia

Moca è l’obiettivo finale: inondare il mercato con 13,6 milioni di barili al giorno (record storico Usa del 2026) per rendere irrilevanti le quote Opec e le minacce di Teheran.

Il fattore Iran e lo Stretto di Hormuz

La sfida è titanica. Con lo Stretto di Hormuz parzialmente bloccato e il Brent che oscilla pericolosamente sopra i 100-120 dollari, il piano Moca è l’unica diga contro un’inflazione globale fuori controllo. Trump sta spingendo sul “Drill, Baby, Drill” non solo come slogan, ma come necessità di sicurezza nazionale.

L’indipendenza totale: ridurre a zero la dipendenza dalle rotte marittime a rischio

L’obiettivo: abbassare il prezzo del barile significa prosciugare le casse di Teheran, rendendo la guerra insostenibile per il regime iraniano.

Il Moca basterà?

Mentre il Maga cercava il consenso interno, il Moca cerca la stabilità globale attraverso il dominio energetico. Se l’America riuscirà a mantenere i prezzi bassi nonostante il conflitto con l’Iran, Trump potrà vantare di aver vinto la sua scommessa più rischiosa. Il petrolio come l’arma diplomatica definitiva del 2026.