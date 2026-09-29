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Clamoroso furto a scuola: i ladri rubano…il tetto

L'amarissima scoperta nel Bergamasco. La denuncia online, l'inchiesta dei carabinieri

di Martino Tursi - 29 Settembre 2026

Una delle immagini del furto pubblicate sui social dalla scuola vittima della razzia

Un furto inedito: e alunni e insegnanti lo hanno scoperto solo al rientro in classe che il tetto della scuola era stato rubato. Per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Arcene, in provincia di Bergamo, il ritorno in classe dopo il fine settimana è stato più gelido del solito. Nel weekend, infatti, i ladri avevano proceduto a divellere e asportare, come da linguaggio tecnico, le coperture dell’edificio che ospita la scuola dedicata alla memoria di Papa Giovanni XXIII. Un colpo da maestri di cui ci si è accorti solo alla ripresa delle lezioni.

Rubato il tetto della scuola a Bergamo

Un furto inedito, o forse no. A denunciare l’accaduto è stata proprio la scuola in un post apparso sui social. Si vedono le immagini dell’edificio letteralmente spogliato di ogni copertura. Il tetto della scuola non c’è più. Un lavoro fatto a regola d’arte. Con tutto l’agio possibile, evidentemente. Il problema, al solito, è della comunità. La scuola adesso ha bisogno di interventi strutturali seri (e costosi) per poter riaprire in piena sicurezza. La conta dei danni è solo all’inizio.

Chi paga i danni?

Già, perché il furto del tetto ha comportato danni anche al giardino annesso alla scuola dell’infanzia bergamasca. In questo caso, più che l’aspetto economico, è il gesto e le conseguenze pratiche, nei bambini, a pesare sulla coscienza dei ladri di tegole e di materiale edilizio. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Toccherà ai militari dell’Arma fare piena luce attorno all’episodio. Intanto resta da verificare (e quantificare) il danno patito dall’edificio. Bisognerà comprendere se i malviventi hanno messo le mani anche su altro. Ma la piccola comunità bergamasca è sconvolta. La delusione è tanta.

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