Cronaca

Il delitto italiano all’estero mette sotto processo la giustizia

L'attenzione si concentra sulla capacità di uno Stato di correggere eventuali errori senza minare la certezza del diritto

di Ernesto Ferrante - 18 Ottobre 2026

Dalla stampa britannica ai media internazionali, la riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi ha trasformato uno dei più noti fatti di cronaca italiani in un caso di interesse globale. Fuori dai confini nazionali il dibattito si concentra meno sul delitto e più sul rischio di un possibile errore giudiziario.

Un caso nel caso

Per anni il delitto di Garlasco è stato percepito all’estero come uno dei tanti casi di cronaca nera che periodicamente animano il dibattito italiano. La riapertura delle indagini che coinvolgono Andrea Sempio, tuttavia, ha modificato profondamente la prospettiva con cui la vicenda viene osservata oltreconfine. Oggi l’interesse internazionale non ruota più soltanto attorno alla morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, ma soprattutto attorno a come possa convivere una condanna definitiva con una nuova inchiesta che ipotizza scenari differenti.

L’attenzione della stampa britannica

La testata che più di ogni altra ha affrontato il caso in chiave internazionale è stata il Guardian. Il giornale londinese ha presentato la riapertura dell’inchiesta come uno sviluppo potenzialmente dirompente per la giustizia italiana. In un articolo si parla di una vicenda che potrebbe portare alla luce “one of the country’s most significant miscarriages of justice”, vale a dire uno dei più significativi errori giudiziari del Paese. È una “formulazione” che dice molto sul modo in cui il mondo anglosassone osserva Garlasco, non come un semplice cold case, ma come un possibile caso emblematico di revisione della verità processuale.

Il Guardian ricorda inoltre che si tratta di “a case that has horrified and perplexed Italy for almost 19 years”, un caso che ha sconvolto e allo stesso tempo lasciato perplessa l’Italia per quasi diciannove anni. Nella ricostruzione del quotidiano britannico hanno trovato spazio le nuove analisi genetiche, i dubbi emersi nel tempo e il progressivo affiorare di elementi che hanno contribuito a rimettere in discussione una vicenda giudiziaria che sembrava definitivamente chiusa.

La credibilità del sistema giudiziario italiano

La stampa straniera tende a spostare il focus dal delitto alle istituzioni. L’attenzione si concentra sul funzionamento della giustizia, sul valore delle prove scientifiche e sulla capacità di uno Stato di correggere eventuali errori senza minare la certezza del diritto. Agli occhi dei lettori internazionali il caso Garlasco rappresenta un banco di prova per la credibilità stessa della giustizia. Negli Stati Uniti, per motivi facilmente comprensibili, è stato richiamato il delitto di Perugia con la vicenda processuale che ha riguardato Amanda Knox.

Quasi vent’anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il vero processo che interessa l’osservatore straniero è alla capacità delle istituzioni di accertare la verità, correggere i propri errori e mantenere la fiducia dei cittadini. Ed è proprio questa dimensione, più ampia della pura cronaca nera, ad aver trasformato Garlasco da tragedia di provincia in una storia capace di attirare l’attenzione generale.

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