Attualità

Deutsche Bank pensa di aumentare lo stipendio al presidente

La proposta che ritoccherebbe la retribuzione del manager del 40%

di Pietro Pertosa - 9 Dicembre 2025

Deutsche Bank sarebbe pronta ad aumentare lo stipendio al suo presidente. Alexandre Wynaendts, secondo quanto riportato dal Financial Times, potrebbe incassare il 40% in più rispetto alla sua attuale retribuzione. Oggi il presidente del consiglio di sorveglianza dell’istituto bancario tedesco guadagna circa 950mila euro. se dovesse passare la proposta, ne intascherebbe fino a 1,4 milioni. Risultando, anzi confermandosi senz’appello, il più ricco tra i manager dei titoli quotati alla Borsa tedesca di Francoforte.

Lo stipendio del presidente Deutsche Bank

Stando a quanto riportano fonti di stampa, non sarebbe il solo Wynaendts ad avvantaggiarsi del ritocco alla “busta paga”. Perché ognuno dei membri del consiglio di sorveglianza dell’istituto di credito tedesco guadagnerebbe tra il 10 e 20 per cento in più solo per quanto attiene alla parte fissa della retribuzione. Un modo, come un altro, per tenersi stretti i propri dirigenti. Altrove, in Europa, i manager delle banche guadagnano molto di più. E bisogna alzare gli stipendi per non lasciarsi scappare i dirigenti evidentemente ritenuti più affidabili e in gamba.

Palla agli azionisti

La proposta c’è, toccherà ai soci e agli azionisti decidere se approvarla o meno. Da parte sua, il presidente di Deutsche Bank spera che si terrà conto dei livelli di redditività garantiti e del recupero di valore che si sarebbe registrato sui mercati azionari. La banca, qualche anno fa, aveva attraversato un periodo di forte turbolenza. Subito dopo la crisi delle istituzioni creditizie regionali in America e dopo il caso Credit Suisse che aveva contribuito a impaurire, e non poco, i mercati durante gli anni scorsi.