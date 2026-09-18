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Di Battista torna a casa: “Sto molto meglio”

L'ex deputato M5S, rientrato in Italia dopo il malore a Cuba, ringrazia i medici del Gemelli

di Redazione - 18 Settembre 2026

Alessandro Di Battista ha comunicato su Facebook di essere finalmente rientrato nella sua abitazione dopo settimane di ricovero. “Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno”, ha scritto Dibba

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba quando, il 28 agosto, era stato colpito da un violento mal di testa che aveva richiesto il ricovero urgente prima a Santa Clara e poi a L’Avana.

Di Battista, operato e poi trasferito in Italia per proseguire le cure, fa sapere che nelle prossime settimane racconterà “il percorso che dovrò affrontare”, invitando alla prudenza nella diffusione di informazioni sulle sue condizioni.

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