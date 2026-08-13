Cronaca

Diciottenne ucciso durante una rissa a Trani

di Redazione - 13 Agosto 2026

Una serata trascorsa con gli amici, una discussione tra due gruppi di giovani e poi la violenza, fino alla coltellata mortale. Cosimo Quagliarella, 18 anni, residente ad Andria, è morto nella notte dopo essere stato accoltellato alla schiena durante una rissa scoppiata a Trani poco dopo la mezzanotte. Il giovane è stato inizialmente soccorso dai sanitari di Trani e successivamente trasferito d’urgenza all’ospedale di Bisceglie. Nonostante i tentativi di salvarlo, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il diciottenne è morto poco dopo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la violenta colluttazione avrebbe coinvolto due gruppi di ragazzi, uno di Trani e l’altro proveniente da Andria. Quagliarella si trovava con alcuni amici nella zona conosciuta come la “pinetina”, dove era in corso una grigliata. A un certo punto sarebbe arrivato un altro gruppo di giovani. Sarebbero bastate alcune parole fuori posto perché la situazione precipitasse.

Inutile la corsa in ospedale

Dalla discussione si sarebbe passati rapidamente allo scontro fisico, con calci e pugni. Poi qualcuno avrebbe estratto un coltello e colpito il diciottenne alla schiena. Tutto sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte, alla presenza anche di famiglie con bambini che si trovavano nella zona. Il giovane è stato subito soccorso, ma i medici non sono però riusciti a salvargli la vita. Cosimo Quagliarella è morto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate. I carabinieri di Trani sono intervenuti durante la notte anche al pronto soccorso, su richiesta del personale sanitario, dopo l’arrivo del ragazzo ferito. Le indagini sono adesso concentrate sulla ricostruzione di quanto accaduto nei minuti precedenti all’omicidio e soprattutto sull’individuazione della persona che avrebbe sferrato il fendente mortale. Gli investigatori stanno raccogliendo e confrontando le testimonianze delle persone presenti nella zona al momento della rissa. Proprio le prime dichiarazioni acquisite avrebbero già consentito ai militari di individuare alcuni dei giovani coinvolti nello scontro.

Si cerca chi ha accoltellato Cosimo durante la rissa a Trani

Tra loro potrebbe esserci anche l’autore dell’accoltellamento. Un contributo decisivo potrebbe arrivare dalle immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza presente nella zona. Il dispositivo avrebbe infatti ripreso almeno parte dei momenti più concitati della colluttazione e i filmati sono ora al vaglio degli investigatori. Le immagini dovranno essere incrociate con le testimonianze per stabilire chi abbia partecipato alla rissa, ricostruire le diverse responsabilità e individuare chi abbia impugnato il coltello. Resta inoltre da chiarire quale sia stato il motivo che ha innescato la discussione. Le indagini proseguono senza sosta. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni passaggio di una notte terminata tragicamente e di dare un nome al responsabile della morte di Cosimo Quagliarella, ucciso a soli 18 anni.