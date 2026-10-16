Dopo 16 anni di chiusura, riapre a Roma il settecentesco Teatro Valle

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Complesso restauro da 11 milioni di euro, inaugurazione con Pirandello

di Askanews - 16 Ottobre 2026

Roma, 16 ott. (askanews) – Dopo 16 anni di chiusura riapre il Teatro Valle, storico teatro settecentesco di Roma, noto alle cronache anche per un’occupazione di un gruppo di attori e lavoratori dello spettacolo (avvenuta tra il 2011 e il 2014), poco dopo che venne chiuso per la soppressione dell’Eti, l’Ente teatrale italiano. Di quel periodo sono stati mantenuti gli slogan contro le discriminazioni realizzati lungo le scalinate.

Ma oggi 16 ottobre è un giorno di festa, perché questo gioiello inaugurato nel 1727 è stato restaurato a partire dal marzo 2023 con un percorso di recupero e valorizzazione costato oltre 11 milioni di euro. All’inaugurazione con la stampa il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri:

“É una giornata di festa, siamo emozionati per Roma, per il teatro, per la cultura, uno dei teatri più belli del mondo riapre più bello che mai, un restauro straordinario, un lavoro enorme”, ha commentato il sindaco a margine.

Un intervento di restauro conservativo complesso, curato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, reso possibile dal lavoro congiunto di specialisti, ingegneri e architetti e tecnici, restauratori e maestranze specializzate (fino a 80 maestranze presenti quotidianamente negli ultimi mesi) anche loro intervenute alla conferenza stampa.

L’ampio processo di recupero e ammodernamento ha riguardato in primo luogo la sala, i palchi, gli scaloni e le parti monumentali progettate da Giuseppe Valadier. Il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce::

“Dalle descrizioni archivistiche relative a Valadier, questa ‘Danza delle ore’, dove dei putti monocromi sui lati dell’orologio, anch’esso recuperato, danzano con gli strumenti musicali, su un fondo di stucco dorato, un elemento veramente di novità, ma non è il solo”, ha spiegato Presicce.

Nel cartellone 2026/2027 presentato dal Teatro di Roma, 15 i titoli in programma, con grandi nomi come Emma Dante, Silvia Costa, Caryl Churchill o Alessandro Gassman. L’inaugurazione con il pubblico con lo spettacolo che vede protagonista Francesco Piccolo in “La sera della prima”, che rievoca il disastroso debutto del 9 maggio 1921 quando sul palco del Teatro Valle andò in scena la prima assoluta di “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello. La linea è quella della drammaturgia contemporanea, ha detto Luca de Fusco, direttore artistico della Fondazione Teatro di Roma:

“Il Valle torna a se stesso, io stesso, i primi spettacoli come regista quando ero ragazzo, li ho fatti qui dentro e oggi sono particolarmente emozionato a ritrovarmi qui con voi”, ha commentato.