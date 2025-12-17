Editoriale

Dopo 40 anni, l’argento supera il petrolio: ecco cosa significa

di Adolfo Spezzaferro - 17 Dicembre 2025

C’è un’immagine che più di tante tabelle fotografa il momento che stiamo vivendo: un’oncia d’argento che vale più di un barile di petrolio. Per la prima volta da oltre quarant’anni, il mercato lancia un segnale che va oltre la finanza e parla di trasformazione strutturale dell’economia globale. Non è la solita speculazione, attenzione. L’argento, un tempo relegato al ruolo di “fratello minore” dell’oro, è oggi una materia prima strategica. Serve per i pannelli solari, per l’elettronica avanzata e soprattutto per l’infrastruttura fisica dell’intelligenza artificiale e dei data center.

È il metallo della transizione, richiesto da un’industria che corre più veloce della capacità estrattiva. Il petrolio, al contrario, paga il surplus produttivo (ma la benzina costa ancora troppo). È l’ora dei conduttori elettrici, ma attenzione alle illusioni. L’argento resta un mercato volatile, incline a eccessi e brusche correzioni. La storia insegna che nessuna rivoluzione, nemmeno quella digitale (quella green è fallita, per fortuna), procede in linea retta. I mercati anticipano il futuro (segui i soldi), ma non lo garantiscono.