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Semifinali Mondiali: sale la febbre

Tutti i retroscena, le mosse scaramantiche ufficiali, le date, gli stadi dei match e i dettagli delle due sfide. Ci siamo

di Elizabeth Costello - 14 Luglio 2026

Febbre da Semifinali ai Mondiali 2026: l’Argentina si veste di blu per la storia, il sogno di Gallagher e la super sfida Spagna-Francia. La corsa alla Coppa del Mondo entra nella sua fase più calda e spettacolare.

Mondiali, chi strapperà il pass per la finalissima?

Tutti i retroscena, le mosse scaramantiche ufficiali, le date, gli stadi dei match e i dettagli delle due sfide. Ci siamo. Il Mondiale nordamericano — ospitato tra Stati Uniti, Messico e Canada — è arrivato al suo momento supremo.

Quattro superpotenze del calcio mondiale rimaste in gioco, due match da dentro o fuori che promettono di fermare il pianeta. Le semifinali dei Mondiali 2026 sono un concentrato di storie epiche, rivalità storiche e clamorose scaramanzie che stanno infiammando i tifosi in tutto il mondo.

Il ritorno del “completo blu”: la mossa scaramantica dell’Argentina contro l’Inghilterra

C’è un dettaglio cromatico che sta catalizzando l’attenzione di tutti gli appassionati in vista della prima semifinale. Nella supersfida contro l’Inghilterra, l’Argentina non indosserà la classica divisa Albiceleste. I vertici della federazione e lo spogliatoio hanno scelto ufficialmente di scendere in campo con la seconda divisa, ovvero l’iconica maglia di colore blu.

Non si tratta di una scelta casuale o di un semplice restyling commerciale, ma di una precisa e potente mossa scaramantica.

Il richiamo al 1986

La maglia blu (proposta nella sua riedizione moderna per il modello 2026) richiama espressamente la storica casacca utilizzata dall’Argentina nei vittoriosi quarti di finale del Mondiale del 1986 proprio contro l’Inghilterra. La partita passata alla storia per la mano de Dios e il gol del secolo di Diego Armando Maradona.

Un incrocio del destino cromatico e storico che i ragazzi di Scaloni vogliono sfruttare a livello psicologico per centrare l’accesso alla finalissima.

La profezia di Liam Gallagher: “Vinceremo questa Coppa del Mondo”

Sull’altra sponda del tabellone, la febbre da “It’s Coming Home” ha contagiato la sponda più irriverente degli Oasis. Questa volta, Liam Gallagher a uscire allo scoperto. Così rompendo la tradizionale prudenza britannica con una vera e propria sentenza che sta facendo discutere i tifosi.

L’ex frontman della band di Manchester ha dichiarato con la sua solita sfrontatezza: “Vinceremo questa Coppa del Mondo”.

Un’affermazione perentoria che se da un lato carica l’ambiente dei Tre Leoni, convinto che la maturità della rosa possa finalmente spezzare un digiuno che dura dal 1966, dall’altro spaventa i più scaramantici.

Il rischio, come sottolineano ironicamente i media, è quello di rompere l’incantesimo magico di Wonderwall proprio sul più bello. Sarà l’anno buono o la mossa della maglia blu argentina spegnerà i sogni di Liam?

Spagna-Francia: la classica d’Europa per l’altro posto in finale

Da un lato c’è il fascino della sfida transoceanica tra Argentina e Inghilterra, dall’altro va in scena un vero e proprio scontro tra titani del Vecchio Continentale. Spagna contro Francia è molto più di una partita di calcio. E’ una sfida di filosofie, di geopolitica pallonara e di stelle assolute.

Il tiki-taka verticale delle Furie Rosse

La Spagna arriva a questa semifinale esprimendo probabilmente il calcio più spettacolare del torneo, trascinata da una nuova generazione di fenomeni sulle fasce che fa della velocità e della tecnica individuale un’arma letale.

Il cinismo dei Bleus

La Francia risponde con la solidità granitica imposta dal proprio commissario tecnico e con la fiammata sempre dietro l’angolo dei suoi fuoriclasse offensivi. Una squadra che sa soffrire, sa colpire al momento giusto e ha tutta l’esperienza necessaria per gestire queste pressioni.

Calendario Semifinali Mondiali 2026: quando e dove si gioca?

Ecco le coordinate ufficiali per seguire le due sfide stellari: Semifinale 1 Argentina – Inghilterra martedì 14 luglio (calcio d’inizio in serata/notte italiana) a East Rutherford, New Jersey (nella suggestiva cornice del MetLife Stadium)

Semifinale 2 Spagna – Francia mercoledì 15 luglio calcio d’inizio in serata/notte italiana) ad Atlanta, Georgia (all’interno dell’avveniristico Mercedes-Benz Stadium).

Le vincenti delle due sfide si incroceranno nella finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium. Le sconfitte si contenderanno la medaglia di bronzo nella finale per il terzo posto a Miami.