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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 16 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Ottava Tappa del Giro d’Italia

16 maggio da Chieti a Fermo 159 km

Fermo, città elegante delle Marche, sorge su un colle che domina la valle del Tenna e il mare Adriatico. Fondata dai Piceni e poi colonia romana, conserva un centro storico armonioso, fatto di palazzi rinascimentali, piazze di pietra e scorci panoramici. Il Duomo, con la sua facciata romanico‑gotica, veglia sulla città dall’alto del Girfalco. Fermo è anche tradizione artigiana, con una lunga storia nella lavorazione della pelle e delle calzature. La sua cucina unisce mare e collina, con piatti semplici e genuini che raccontano la cultura marchigiana più autentica e oggi il Giro d’Italia vi porterà proprio tra le bellezze di questa tappa marchigiana

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Vincisgrassi alla marchigiana – la tradizione delle domeniche marchigiane

Ingredienti per 4 persone :

300 g di pasta fresca all’uovo (sfoglia sottile)

300 g di carne mista (manzo, maiale, pollo)

100 g di fegatini di pollo

400 g di pomodori pelati

1 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano

50 g di burro

50 g di parmigiano grattugiato

500 ml di besciamella

Olio EVO

Sale e pepe

Preparazione:

Prepara un soffritto con cipolla, carota e sedano in olio e burro.

Aggiungi la carne tritata e i fegatini, rosola bene.

Unisci i pomodori pelati e cuoci lentamente per circa un’ora.

Stendi la pasta e tagliala in rettangoli.

Sbollenta le sfoglie e raffreddale in acqua fredda.

In una teglia, alterna strati di pasta, ragù, besciamella e parmigiano.

Cuoci in forno a 180°C per 30‑35 minuti, finché la superficie è dorata.

Servi subito.