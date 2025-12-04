Attualità

Elicottero precipita in Valtellina, salvi gli occupanti

L'incidente questa mattina, sul posto i vigili del fuoco: l'annuncio del governatore della Lombardia Fontana

di Martino Tursi - 4 Dicembre 2025

Sarebbero tutte salve le quattro persone a bordo dell’elicottero caduto in Valtellina questa mattina. Un incidente che si è verificato nel territorio di località La Prese a Lanzada, nel comune di Sondrio in Lombardia. Subito è scattata la macchina dei soccorsi, per fortuna i quattro occupanti si sono salvati. Ma per un attimo si era temuto il peggio. Sul posto a gestire le operazioni di soccorso un altro elicottero, il Drago 166 inviato dal reparto volo dei Vigili del Fuoco e una squadra Saf, del soccorso speleo-alpino-fluviale inviata proprio dal comando provinciale di Sondrio.

Elicottero cade in Valtellina, salvi gli occupanti

Dopo la preoccupazione delle prime ore, le ricerche hanno dato esito positivo. Gli occupanti a bordo dell’elicottero sono stati trovati in vita. Hanno riportato diverse ferite dovute all’incidente. Forse si tratterebbe non solo di quattro persone, di cui s’era inizialmente parlato, bensì di cinque membri dell’equipaggio. Stando ai primi rilievi, pare che il velivolo abbia impattato contro un muro di roccia. Ma serviranno le analisi tecniche e occorrerà esperire tutti i rilievi del caso per comprendere cosa sia davvero accaduto.

L’annuncio del governatore della Lombardia Fontana

“Ho ricevuto una notizia secondo la quale sembra che tutti gli occupanti dell’elicottero siano in buone condizioni ma feriti”, ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in diretta a Ping Pong su Rai Radio 1, parlando dell’incidente di un elicottero avvenuto questa mattina in Valtellina, mentre sorvolava la località Le Prese del comune di Lanzada. Fontana ha aggiunto che sono stati “momenti di ansia, di angoscia. Sono vicino a loro. Stavano svolgendo il loro lavoro”.