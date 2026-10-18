Politica

Primarie o no, Elly Schlein si candida a premier

L'intervento della segretaria dem all'assemblea Pd: "Serve tutta l’alleanza progressista che governa nelle regioni"

di Paolo Diacono - 18 Ottobre 2026

Primarie o no, Elly Schlein è pronta a farsi avanti per le elezioni e a candidarsi premier. All’assemblea nazionale del Partito democratico, che si è tenuta alla Nuvola di Roma, la segretaria va oltre i limiti del mandato e gli aspetti tecnico-burocratici candidandosi a leader della coalizione del campo largo. Che si passi o meno dalle forche caudine delle primarie, Schlein va avanti. E si aspetta, dietro di lei, un partito che dai sondaggi che la segretaria continua a sventolare in privato ai suoi interlocutori, sarebbe “più alto delle Europee”. Quando si attestò al 24 per cento.

Primarie o no, Elly Schlein scende in campo

Nel suo intervento, Elly Schlein si propone anche oltre le primarie come leader in grado di battere Giorgia Meloni. “Ci separa dalle elezioni l’ultimo miglio di un cammino che abbiamo affrontato in questi anni. Quelle che riempiono le piazze in queste settimane sono domande vere, diverse ma vere: hanno un tratto comune, chiedono alla politica di assumersi la responsabilità di scelte concrete, capaci di dare risposte a chi studia, a chi lavora e a chi produce”. Ma questa è solo la premessa di un impegno che si preannuncia forte e determinato.

I punti cardine dell’impegno di Elly

“Se ci saranno le primarie, il partito non si tirerà certo indietro. Ora manca un miglio, noi siamo pronti anche da subito a sederci con le altre forze progressiste per ultimare un programma comune”, tuona Elly Schlein. Che prosegue: “Ma bisogna essere tutti, non da soli, serve tutta l’alleanza progressista che governa nelle regioni. Bisogna allargare, non restringere”. Messaggio all’indirizzo del signor Conte Giuseppe, in copia carbone c’è pure Matteo Renzi. “Sono onorata e orgogliosa di poter guidare questa straordinaria comunità che non ha pari in Italia e di guidarla come candidata alla presidenza del Consiglio con o senza le primarie”.

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