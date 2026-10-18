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Piombo su Gaza, uccisa una bambina di sette anni

Non c’è pace in Medio Oriente: una bambina di sette anni è rimasta uccisa nel campo profughi di al Maghaz

di Pietro Pertosa - 18 Ottobre 2026

Non c’è pace in Medio Oriente: una bambina di sette anni è rimasta uccisa nel campo profughi di al Maghazi, proprio al centro della Striscia di Gaza. Una notizia che, lanciata dal sito palestinese Wafa che ha citato fonti mediche, ha subito fatto il giro del mondo. La piccola si chiamava, stando alle informazioni che arrivano dalle zone di guerra e dalle stesse fonti sanitarie citate dalla testata, Misk Hazem. E avrebbe perso la vita quando le forze israeliane avrebbero aperto il fuoco sulle tende del campo.

Fuoco sul campo profughi a Gaza, uccisa bambina di sette anni

La piccola di sette anni morta a Gaza non sarebbe stata l’unica vittima registratasi nei fatti di al-Maghazi. Avrebbe, difatti, perso la vita anche una 28enne, Wijdan Kamal Shurrab. La donna sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco nell’area di Khan Younis. Il clima si arroventa sempre di più. Secondo le informazioni da parte palestinese, in sole 24 ore, sarebbero stati uccisi sei palestinesi e altri 25 sarebbero rimasti feriti. Come riporta Reuters citando l’agenzia Anadolu, secondo il Ministero della Salute di Gaza, almeno 1.511 palestinesi sono stati uccisi e 5.375 feriti negli attacchi israeliani dall’entrata in vigore del cessate il fuoco.

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