Economia

Italpress Award, premiato il presidente Fs Tommaso Tanzilli

La cerimonia a Washington, la consegna del premio e le motivazioni del riconoscimento

di Paolo Diacono - 18 Ottobre 2026

Tornano nel 2026 gli Italpress Awards. La quarta edizione, intitolata “L’Italia che funziona”, si conferma uno degli appuntamenti internazionali più significativi dedicati alla promozione dell’imprenditoria, dell’innovazione e dell’eccellenza italiana nel mondo. Tra i premiati figura anche il presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli.

L’Italpress Award a Tanzilli

La manifestazione, tenutasi a Washington nella prestigiosa sala Jefferson West dell’Hilton di Connecticut Avenue, ha valorizzato ancora una volta le storie di successo capaci di rappresentare un’Italia produttiva e competitiva. La motivazione letta durante la consegna del premio a Tommaso Tanzilli, consegnatogli da Gaspare Borsellino fondatore e direttore di Italpress, va proprio in questa direzione. “Alla guida di Ferrovie dello Stato Italiane contribuisce a valorizzare un Gruppo che incide sulla mobilità e sullo sviluppo del Paese”. Negli Stati Uniti, gli Italpress Awards riconoscono in lui un interprete del sapere italiano nel settore dei trasporti e una visione rivolta alla crescita internazionale, che gli deriva anche dalla lunga esperienza nel mondo del turismo”.

“Un grande piacere”

“È un grande piacere – ha dichiarato Tommaso Tanzilli – ricevere questo importante riconoscimento degli Italpress Awards. Desidero condividerlo con le donne e gli uomini del Gruppo Ferrovie dello Stato, che ogni giorno, con il loro lavoro e le loro competenze, contribuiscono a far crescere e a valorizzare il nostro Paese. L’Italia è conosciuta nel mondo per le sue tante eccellenze: il patrimonio culturale e artistico, la creatività, la moda, la nostra enogastronomia e il turismo. Penso al nostro sistema ferroviario e, in particolare, alla capacità del treno di accompagnare ogni giorno la vita del Paese. Per milioni di persone è uno strumento essenziale per gli spostamenti quotidiani, per andare al lavoro, all’università e a scuola. Ma il treno è anche uno straordinario strumento per conoscere e vivere l’Italia. Ricevere questo premio qui è dunque per me un onore e una responsabilità”.

L’evento a Washington

“Lo dedico alle persone del Gruppo FS e a tutti coloro che ogni giorno lavorano perché l’Italia possa continuare a portare nel mondo le proprie eccellenze: non soltanto quelle che conosciamo e celebriamo da sempre, ma anche quelle che nascono dalla capacità di innovare, costruire e guardare al futuro”, ha concluso Tanzilli. L’evento si è confermato una cerimonia dedicata alla celebrazione del merito. La scelta di Washington non è casuale, poiché sottolinea l’impegno di Italpress nel rafforzare il dialogo con gli Stati Uniti, uno dei principali centri mondiali per la tecnologia, la finanza e le relazioni internazionali.

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