Politica

Enac, arriva il commissario: Salvini vuole Mearelli

Il governo non è arrivato in tempo alla nomina di una nuova governance ordinaria e ha dunque optato per il commissariamento

di Daniel Walker - 5 Agosto 2026

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Enac – si avvia ufficialmente verso la gestione commissariale.

Enac, arriva il commissario

Il provvedimento inserito nella bozza del Decreto PA, esaminato dal Consiglio dei Ministri di ieri, sancisce l’azzeramento e la sostituzione dei vertici ordinari dell’Ente nelle more di una riforma organica del settore.

La scelta del governo, dopo la scadenza del mandato quinquennale dell’ex presidente Pierluigi Di Palma.

L’esecutivo non è arrivato in tempo alla nomina di una nuova governance ordinaria e ha dunque optato per il commissariamento per garantire la piena operatività della sicurezza aerea.

La norma nel Decreto PA: cosa prevede il provvedimento

Il testo inserito nel decreto-legge stabilisce una misura ponte fino all’entrata in vigore della preannunciata disciplina organica di riordino dell’Enac.

La norma prevede l’istituzione della figura commissariale. Con Decreto di Palazzo Chigi, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Mef, verrà nominato un commissario straordinario.

Poteri e funzioni

Il commissario assumerà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sostituendo la presidenza di Pierluigi Di Palma e gli altri organi vertice dell’ente.

Rimarrà in carica fino all’entrata in vigore della nuova legge di riordino e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla conversione del decreto PA.

L’ipotesi Mearelli

A lanciare l’ipotesi sul futuro vertice dell’Enac, lo stesso vicepremier. Durante la seduta del Consiglio dei ministri di ieri, Salvini ha avanzato la candidatura di Carlo Mearelli, attuale presidente della Federazione europea dei manager dei trasporti.

Un profilo che solleva diverse valutazioni negli ambienti dell’aviazione civile.

Mearelli vanta un solido curriculum alla guida di realtà come Assologistica e della Federazione Internazionale della Logistica prima dell’approdo in Fict.

Negli ambienti aeronautici si evidenzia come Mearelli non abbia specifiche esperienze dirette nel settore del trasporto aereo.

Questo aspetto, secondo diverse interpretazioni tecniche e osservatori di settore, potrebbe sollevare altri rilievi.

Nelle prossime ore si attende la formalizzazione da parte di Palazzo Chigi.