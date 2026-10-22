Sport

Dati e algoritmi: la prestazione sportiva firmata Enea

La scienza dei dati per trasformare ogni movimento spontaneo in un vantaggio competitivo concreto e sostenibile

di Giorgio Brescia - 22 Ottobre 2026

Nel mondo dello sport ad alto livello – lo sanno i professioni di tutte le discipline, il più piccolo dettaglio può fare la differenza. In tal modo, decide tra una vittoria memorabile e una cocente sconfitta.

L’Ai dell’Enea al servizio dello sport

Per questo motivo, l’Enea ha sviluppato una linea di ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Bioengineering. Promette di rivoluzionare il lavoro sul campo e consiste nel rendere le prestazioni più efficaci. Insieme, a ridurre il rischio di infortuni, senza soffocare la singolarità del gesto tecnico di ciascun campione.

A differenza dei metodi tradizionali, questa tecnologia adotta un approccio non invasivo, il markerless.

Niente sensori fastidiosi attaccati al corpo o sui vestiti. Bastano videocamere, algoritmi di intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali per analizzare il movimento naturale.

Gli esempi

Nel tennis, ad esempio, i ricercatori studiano la rotazione del tronco, la postura e persino i suoni. Tanto da analizzare il contatto tra palla e racchetta per valutare la fluidità e la qualità del colpo.

La vera sfida si sposta poi in acqua con la pallanuoto. Qui il sistema misura la spinta verticale, la potenza e la velocità. Lo fa per individuare eventuali asimmetrie fisiche. Una metodologia che si rivela preziosa nella pallanuoto paralimpica, in collaborazione con la Federazione di questa disciplina.

Monitorando gesti chiave come il galleggiamento o il tiro, la tecnologia aiuta a comprendere in modo oggettivo come la disabilità influisca sulla prestazione. E offre dati utili per una classificazione funzionale più trasparente ed equa.

L’obiettivo

La scienza dei dati non vuole così omologare gli atleti a modelli teorici. Al contrario, si propone come un prezioso alleato per valorizzare il talento individuale. E per trasformare ogni movimento spontaneo in un vantaggio competitivo concreto e sostenibile per lo sport.

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