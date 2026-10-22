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Europa League, in campo Juventus-Rennes: segui la diretta live

di Emily Gabrielli - 22 Ottobre 2026

La Juventus torna in campo in Europa League per affrontare il Rennes nella terza giornata della fase campionato. Appuntamento alle 18:45 all’Allianz Stadium di Torino, dove i bianconeri cercano la terza vittoria consecutiva nella competizione per consolidare il primato e ritrovare fiducia dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio in Serie A.

Luciano Spalletti è chiamato a dare una risposta sul campo dopo la pesante sconfitta in casa con la Lazio. La competizione europea offre alla squadra l’occasione per voltare pagina, ma il Rennes non sarà un avversario semplice. I francesi arrivano con quattro punti conquistati nelle prime due giornate e puntano a fare risultato in trasferta.

Segui la diretta live di Juventus-Rennes 1-0

5′- GOL! Juventus in vantaggio con Celik. Assist di Woltemade.

1′- Calcio d’inizio

Juventus-Rennes, le ufficiali formazioni

La novità principale in casa bianconera riguarda l’attacco. Spalletti ha annunciato la presenza dal primo minuto di Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, pronti a giocare insieme per la prima volta. Il Rennes di Frank Haise dovrebbe rispondere con un 4-3-3, puntando sulla velocità degli esterni e sulla capacità di sfruttare gli spazi concessi dalla retroguardia juventina.

Juventus (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.

Rennes (4-3-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Aït Boudlal, Rouault; Thomasson, Rongier, Camara; Nagida, Dia, Al-Taamari. Allenatore: Frank Haise.

Dove vedere Juventus-Rennes in tv e streaming

La sfida, in programma giovedì 22 ottobre alle 18:45, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Per lo streaming saranno disponibili Sky Go e NOW. La partita sarà visibile anche in chiaro su TV8, ma in differita, a partire dalle 21.

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