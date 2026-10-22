Economia

Via libera Consob all’Opa Pf Holdings su Pininfarina

di Maria Graziosi - 22 Ottobre 2026

La Consob ha approvato il documento relativo all’Opa totalitaria promossa da Pf Holdings su Pininfarina. L’operazione riguarderà le azioni ordinarie della società e, una volta rastrellate tutte e quindi acquisito l’intero capitale, gli indiani procederanno a chiedere il delisting di Pininfarina dall’indice Euronext alla Borsa di Milano. La procedura, autorizzata dall’autorità di vigilanza, partirà già nella mattinata del 26 ottobre prossimo. Si comincia alle 8.30. L’Opa rimarrà attiva per poco meno di un mese, fino alle 17.30 del prossimo 20 novembre.

Pininfarina, ok Consob all’Opa Pf Holdings

L’Opa riguarda più di 13 milioni di azioni ordinarie. Si tratta, per la precisione, di 13.700.787 titoli pari al 17,41 per cento dell’intero capitale sociale. Tra queste, come si legge nei documenti, sono incluse le poco meno di 16mila azioni (15.958) proprie detenute dall’emittente stesso che son pari allo 0,02% del capitale sociale. Il prezzo proposto agli azionisti è di un euro a titolo. E verrà saldato il 27 novembre prossimo, alla chiusura dell’Opa stessa. Se dovessero venir riaperti i termini dell’offerta, e in questo caso andrebbero dal 30 novembre al 4 dicembre, il corrispettivo sarà saldato non prima dell’11 dicembre.

L’operazione continua

L’Opa di Pf Holdings su Pininfarina nasce già da lontano. A settembre, gli indiani avevano fatto sapere di aver acquisito già, per il tramite di Intermonte Sim Spa, l’81,3 per cento del capitale sociale dell’azienda. L’operazione aveva portato Pf Holdings a poter contare su un pacchetto azionario pari a poco meno di 64 milioni di titoli, per la precisione 63.942.799. Adesso arriva l’ultima tranche. Poi, acquisito il 100 per cento del capitale sociale, si procederà al delisting.

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