Attualità

Autotrasporto, le associazioni: “Dal governo risposte immediate per il settore”

Le organizzazioni della categoria accolgono con favore il via libera del Consiglio dei ministri alle misure annunciate da Salvini

di Redazione - 22 Ottobre 2026

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge urgente per l’autotrasporto contenente le misure economiche e normative annunciate dal ministro Matteo Salvini durante il confronto con la categoria a Milano. Le principali associazioni nazionali dell’Albo dellautotrasporto esprimono soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del decreto legge urgente che introduce una serie di misure economiche e normative destinate al settore. Un intervento atteso dalle imprese.

Secondo le organizzazioni di categoria, il provvedimento rappresenta una risposta concreta alle difficoltà che da mesi interessano il comparto. Tra gli interventi più rilevanti figurano lo sblocco dei pagamenti delle risorse già stanziate dopo l’accordo di Palazzo Chigi del 22 maggio, nuovi fondi per i crediti d’imposta legati all’acquisto di gasolio e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento automatico dei costi del carburante nelle prestazioni di trasporto. “È la dimostrazione che il malessere e il disagio di un’intera categoria richiedevano risposte immediate”, sottolineano le associazioni, evidenziando l’importanza delle misure per garantire liquidità alle aziende e sostenere la competitività del settore.

Le federazioni dell’autotrasporto rivolgono infine un ringraziamento alla premier Giorgia Meloni e al vicepremier Matteo Salvini per aver recepito le richieste avanzate dal comparto, auspicando che il confronto con il governo prosegua già a partire dal prossimo Tavolo permanente dell’autotrasporto e della logistica, convocato per il 27 ottobre. “Ringraziamo la premier Meloni e il vicepremier Salvini per aver compreso l’urgenza del momento e auspichiamo che prosegua il dialogo costante con le Federazioni nazionali degli autotrasportatori”, affermano le associazioni.

Leggi tutte le news di Attualità