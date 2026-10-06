Energia, Masato (Illumia): avvio inverno mite, consumi in calo

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El Nino tra i più forti in 150 anni, attesi 2 gradi in più

di Askanews - 6 Ottobre 2026

Bologna, 6 ott. (askanews) – “Dopo l’estate torrida dovremmo avere, almeno nella prima parte dell’inverno, quindi ottobre, novembre e dicembre, temperature sopra la norma, una partenza mite. Dovrebbe esserci un calo dei consumi rispetto a un inverno con temperature nella norma, perché essendo più mite c’è meno richiesta di riscaldamento”. Lo ha detto Giacomo Masato, head of analytics di Illumia, a Bologna in occasione della presentazione di Keiros Analytics, la nuova società del gruppo Tremagi dedicata all’analisi quantitativa dei mercati energetici. Per gennaio e febbraio “ci si riaggiornerà strada facendo”, ha aggiunto.

All’origine della previsione c’è il fenomeno in corso nel Pacifico tropicale. “Stiamo osservando uno dei El Nino più importanti degli ultimi 100-150 anni”, ha spiegato Masato, ricordando quello del 2015, “l’ultimo molto forte”, che portò “un inverno estremamente mite, soprattutto nella sua prima parte. In quella occasione i prezzi dell’energia e del comparto oil and gas furono bassi proprio a fronte di una domanda minore. Quest’anno, proprio perché c’è un evento molto simile, ci attendiamo un’evoluzione, quantomeno nella prima parte invernale, simile a quella del 2015”, con una media “di circa 2 gradi in più rispetto alla norma”.