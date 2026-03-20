Esteri

Erdogan shock: “Dio distrugga Israele”

Non è ancora escalation militare diretta, ma un passo ulteriore verso una radicalizzazione del confronto

di Giorgio Brescia - 20 Marzo 2026

Le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan scuotono il quadro internazionale: “Dio possa distruggere Israele”. Una dichiarazione fortissima, arrivata al termine della preghiera del venerdì in una moschea a Rize, nel pieno di una nuova escalation militare in Medio Oriente.

L’invocazione di Erdogan

Il leader turco ha invocato “Al-Kahhar”, uno dei nomi di Dio nell’Islam che significa “il dominatore” o “colui che sottomette”, inserendo il messaggio in una dimensione non solo politica ma anche religiosa.

La guerra e le tensioni ai massimi livelli

Le dichiarazioni, mentre il conflitto tra Israele e Iran è tornato a intensificarsi, con attacchi incrociati, raid su infrastrutture e coinvolgimento indiretto di altre potenze.

In questo clima, le parole di Erdogan non sono isolate, ma si inseriscono in una narrativa di forte contrapposizione verso Israele, già presente da anni nella sua linea politica.

Perché lo ha detto: un messaggio politico

Questa uscita ha almeno tre livelli di lettura. Interno, per rafforzare il consenso nel mondo islamico e tra l’elettorato turco più conservatore. Geopolitico, per posizionare la Turchia come leader alternativo nel mondo musulmano. Strategico, puntando a prendere distanza netta da Israele e, indirettamente, dagli alleati occidentali.

Abituale, un suo tono duro. Ma qui il salto è evidente: si passa dalla critica politica a un linguaggio simbolico e religioso molto più radicale.

Cosa significa davvero questa frase

Non è una dichiarazione di guerra diretta, ma è retorica estremamente aggressiva. Legittima uno scontro ideologico più ampio e contribuisce ad alzare la tensione internazionale.

Non cambia subito le mosse sul campo, ma peggiora il clima e irrigidisce le posizioni diplomatiche.

Cosa può succedere adesso

Le conseguenze possibili, in una diplomazia più difficile: il dialogo Turchia-Israele ormai sempre più lontano. Il punto chiave, la frase di Erdogan, soprattutto un netto segnale. La Turchia non vuole restare neutrale, ma giocare un ruolo attivo e visibile nello scontro politico e simbolico in Medio Oriente.

Non è ancora escalation militare diretta, ma un passo ulteriore verso una radicalizzazione del confronto.