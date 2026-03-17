Esteri

Bombe Israele su Beirut e Teheran, razzi su Baghdad

Un drone ha colpito anche un hotel a Baghdad dove alloggiavano militari italiani

di Giorgio Brescia - 17 Marzo 2026

Civili libanesi al riparo in una tenda a Beirut

Ultimora in Medio Oriente: Israele bombarda Teheran e Beirut, colpita l’Ambasciata Usa a Baghdad. La tensione in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo picco, il conflitto si è allargato su tre fronti critici: Iran, Libano e Iraq.

Israele: “Operazione Epic Fury” e raid su Teheran e Libano

Le Forze di Difesa Israeliane hanno confermato l’inizio di “operazioni di terra limitate e mirate” nel sud del Libano contro le postazioni di Hezbollah. Contemporaneamente, l’aviazione israeliana ha lanciato una vasta ondata di attacchi simultanei su Teheran e Beirut.

In Iran colpiti oltre 7mila obiettivi dall’inizio della campagna, decimando l’85% delle difese aeree iraniane.

In Libano, oltre un milione di persone sono in fuga. Detriti di missili intercettati sono caduti anche presso una base italiana Unifil, senza causare feriti tra i nostri militari.

L’attacco all’ambasciata Usa a Baghdad

L’escalation ha coinvolto direttamente gli Stati Uniti. All’alba, l’ambasciata americana a Baghdad, situata nella Zona Verde, è stata colpita da un attacco combinato di droni e razzi. E un missile ha colpito un eliporto all’interno del complesso diplomatico.

Si segnalano colonne di fumo nero e boati uditi in tutta la capitale irachena.

A rischio il personale italiano. Un drone ha colpito anche un hotel a Baghdad dove alloggiavano militari italiani. Il ministro della Difesa Crosetto ha confermato che il personale è in sicurezza nei bunker.

Iran: la minaccia missilistica e la chiusura di Hormuz

Il nuovo leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato che la rappresaglia continuerà, confermando la chiusura dello Stretto di Hormuz, arteria vitale per il petrolio mondiale. Segnalate esplosioni e intercettazioni di missili anche nei cieli di Dubai e Doha, a conferma di un coinvolgimento totale delle monarchie del Golfo.