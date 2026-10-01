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Esecuzione fallita in Usa: Christa Pike sopravvive

Lo scorso maggio, le autorità dello Stato avevano dovuto rinunciare in extremis all'iniezione letale di Tony Carruthers dopo oltre un'ora di tentativi andati a vuoto

di Daniel Walker - 1 Ottobre 2026

Esecuzione fallita in Tennessee: somministrata una doppia dose letale, Christa Pike sopravvive e viene ricoverata d’urgenza.

Esecuzione fallita

Drammatico e clamoroso epilogo. L’esecuzione di Christa Gail Pike, 50 anni a vuoto. La sua condanna avrebbe rappresentato la prima messa a morte di una donna in Tennessee dopo oltre due secoli. Invece si è trasformata in un nuovo, pesantissimo fallimento per il sistema penitenziario americano.

Nonostante la somministrazione di due intere dosi di pentobarbital presso la Riverbend Maximum Security Institution di Nashville, le autorità non sono riuscite a completare l’iniezione letale. La detenuta è rimasta in vita ed è stata trasportata d’urgenza in un ospedale locale sotto stretto monitoraggio medico.

La cronaca della serata e l’agonia in cella di esecuzione

La giornata era già stata caratterizzata da una fortissima tensione legale e da repentini ribaltamenti.

Lo stop e il via libera della Corte Suprema

In mattinata, una corte d’appello federale aveva sospeso l’esecuzione a meno di un’ora dal via. Ciò, per valutare le istanze della difesa riguardanti i traumi, gli abusi infantili e la salute mentale della donna. In serata, tuttavia, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato lo stop con una decisione a maggioranza conservatrice, dando il via libera definitivo al boia.

I sintomi durante la procedura

I testimoni e i giornalisti presenti dietro il vetro dell’aula delle esecuzioni hanno riferito di tende sollevate intorno alle 19:27. Durante l’iniezione, una Pike cosciente ha alzato la testa chiedendo al personale penitenziario se fosse normale avvertire un forte bruciore al braccio.

I tempi anormali

Alle 20:26, a seguito dell’inefficacia della prima somministrazione, gli esecutori hanno proceduto con una seconda dose di farmaco letale. Ciononostante, fino alle 20:53 la detenuta continuava a respirare pesantemente, costringendo i responsabili del dipartimento penitenziario (Tennessee Department of Correction) a tagliare l’audio dei microfoni e a far evacuare d’urgenza la sala testimoni.

La battaglia dei legali e il nodo del “trattamento crudele”

Mentre le condizioni di Christa Pike rimangono incerte nell’ospedale di destinazione, i suoi legali hanno presentato ricorsi d’emergenza alle corti federali. E chiedono l’interruzione definitiva di qualsiasi ulteriore tentativo di esecuzione, denunciando una chiara violazione dell’VIII Emendamento della Costituzione americana che proibisce le punizioni crudeli e inusitate.

Gli avvocati hanno accusato il Dipartimento di Correzione del Tennessee di “deliberata indifferenza” per aver prolungato per ore un’agonia ingiustificata senza garantire immediate manovre di soccorso medico salvavita.

Il secondo caso dell’anno in Tennessee e la bufera sui protocolli

Il fallimento del caso Pike riapre una ferita profonda nella gestione della pena capitale nello Stato del Tennessee. Si tratta infatti della seconda esecuzione fallita o interrotta nel corso del 2026: lo scorso maggio, le autorità dello Stato avevano dovuto rinunciare in extremis all’iniezione letale di Tony Carruthers dopo oltre un’ora di tentativi andati a vuoto per la ricerca di una vena idonea.

L’episodio riaccende inevitabilmente il dibattito politico e giudiziario negli Stati Uniti sull’affidabilità scientifica dei farmaci somministrati, sulla preparazione del personale medico coinvolto nelle esecuzioni e sull’opportunità di sospendere le condanne a morte di detenuti per reati commessi in giovane età. Christa Pike era stata condannata nel 1995 per un omicidio commesso quando aveva appena 18 anni.