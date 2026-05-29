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Esplode il razzo New Glenn di Blue Origin

L'incidente a Cape Canaveral, tutti salvi gli addetti. Jeff Bezos: "Torneremo a volare"

di Pietro Pertosa - 29 Maggio 2026

Esplode il razzo spaziale di Blue Origin: tutti salvi gli addetti dopo l’incidente che si è verificato nella giornata di ieri a Cape Canaveral. Ad andare in fumo è stato il mastodontico razzo New Glenn. L’esplosione si è verificata durante un test effettuato sulla rampa di lancio 36 del complesso spaziale della Florida. Dall’azienda cara a Jeff Bezos, patron di Amazon, si sono affannati a riferire che non ci sono rischi per l’ambiente e che tutti i dipendenti coinvolti sono stati rintracciati e portati in salvo.

Esplode razzo Blue Origin

Sul web è apparsa, nelle scorse ore, la foto di una palla arancione incandescente nel cielo della Florida. Si tratta del momento stesso in cui esplode il razzo New Glenn di Blue Origin. L’incidente è stato nettamente avvertito in tutta l’area attorno alla base di lancio. Le case, addirittura, hanno tremato. I danni, per Bezos, sono rilevanti. Il suo approccio, a differenza di quello fracassone di Musk, non è di rompere per imparare. Adesso bisognerà capire cosa sia andato storto e mettersi al lavoro per ricostruire.

Le parole di Jeff Bezos

Il razzo esplode e Jeff Bezos parla di Blue Origin: “Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. È troppo presto per conoscerne la causa, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Ne vale la pena”. Un messaggio necessario, se non altro a calmare gli investitori a cui di sicuro non avrà fatto piacere venire a sapere dell’incidente.