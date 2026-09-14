Attualità

Cenere dall’Etna, voli sospesi all’aeroporto di Catania

Lo scalo rimarrà chiuso fino alle 16 di oggi. L'avviso della società Sac

di Pietro Pertosa - 14 Settembre 2026

Nuova eruzione dell’Etna e nuovi disagi per l’aeroporto di Catania. La Sac, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, ha annunciato la sospensione di ogni attività di volo fino alle 16 di oggi pomeriggio. La paura è che si ripeta il caos che ha caratterizzato gli stop della scorsa settimana, coi voli sospesi e dirottati un po’ in giro per la Sicilia e la speculazione che si è scatenata attorno ai disagi. La situazione è attentamente monitorata e promettono dalla Sac che “seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’

Cenere dall’Etna, aeroporto fermo

Lo scenario è chiaro. A causa dell’emissione di cenere vulcanica dall’Etna in atmosfera, complicata dal fatto che i venti spirano nella direzione in cui non dovrebbero, lo spazio C1 dell’aeroporto di Catania è stato chiuso. Ne consegue che ogni attività di volo rimane sospesa fino al primo pomeriggio di oggi. Per il momento, il ban è esteso fino alle ore 16. In attesa di novità. “I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”, spiegano dalla Sac.