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AfD suona la carica: “Ora elezioni generali in Germania”

Weidel stronca Merz: "Condizioni desolanti, il popolo decida chi ci tirerà fuori dalla crisi"

di Martino Tursi - 14 Settembre 2026

AfD punta al bersaglio grosso e chiede le elezioni anticipate in Germania. Dopo il trionfo in Sassonia-Anhalt, e dopo le centinaia di analisi e reazioni, la leader di Alternative fur Deutschland Alice Weidel torna a tuonare. E afferma che il suo partito, oltre a non essere un monolite, è aperto a ogni ipotesi. Anche a quello di governare insieme ad altre formazioni. A patto, però, che i punti focali del programma elettorale del suo movimento siano rispettati.

AfD chiede elezioni in Germania

Alice Weidel ha parlato al portale The Pioneer. A cui ha affidato la richiesta rivolta alla politica tedesca. “Considerato lo stato desolante della coalizione, dal nostro punto di vista le elezioni anticipate sarebbero la soluzione più corretta”, ha detto la leader di AfD. Che ha aggiunto. “Ora deve essere il popolo sovrano a decidere chi dovrà guidare il Paese fuori dalla crisi”. Un’impresa non impossibile, per carità. Ma sicuramente difficile. E su cui si sta incartando il governo Cdu retto dal cancelliere Friedrich Merz, passato in pochi mesi da consensi convincenti a un calo sconcertante di popolarità.

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La mano tesa

AfD vuole il voto ma ha le idee chiare anche sul dopo elezioni. A cominciare dal caso Sassonia. “Pronti, come sempre, a tendere la mano e ad avviare colloqui seri con chiunque, se questo serve al bene del Paese”, ha spiegato la leader di Alternative fur Deutschland sulla situazione nel Land. Le condizioni sono però nette: a cominciare da “una vera e coerente svolta sulla migrazione”, proseguendo poi per una “gestione solida delle finanze pubbliche”. Né Markus Soeder (Csu) o Hendrik Wuest (Cdu) convincono fino in fondo se non altro “considerati i muri che loro stessi hanno costruito”.