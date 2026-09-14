Attualità

Salvini vuole la pace tra Russia e Ucraina: “In Ue qualcuno ha altri interessi”

Il vicepremier vuole i militari in strada: "La sicurezza dovrebbe essere patrimonio comune"

di Cristiana Flaminio - 14 Settembre 2026

Matteo Salvini torna a parlare di pace tra Russia, Ucraina e naturalmente Europa. Intervistato a Giornale Radio, il vicepremier ha annunciato: “Tra qualche ora incontrerò alcuni imprenditori italiani che hanno aziende in Russia, bisogna difendere l’interesse italiano ed evitare problemi. Abbiamo sempre difeso il Paese aggredito in questi anni ma testardamente riteniamo che occorra preparare la pace più che continuare la guerra”. Un messaggio eloquente che racconta una posizione ben chiara.

Salvini: “Bisogna preparare la pace non continuare la guerra”

Salvini ha poi aggiunto: “Occorre insistere sul tema della pace, spero che Putin e Zelensky si trovino il prima possibile, certo è che qualcuno in Europa ha interesse a che la guerra continui per piazzare le armi che produce nelle fabbriche che non producono più auto per colpa del green deal”. Per il vicepremier, i militari (almeno quelli italiani) hanno altro da fare. “Domani potremmo raddoppiare i militari occupati nell’operazione strade sicure, non c’è bisogno di una nuova norma subito, possiamo arrivare 10 mila militari, potrebbe essere una forza non indifferente, presidiando le stazioni ferroviarie in tutta Italia”.

Il nodo pace e quello della sicurezza

Dopo aver parlato della pace, Salvini ha parlato del tema sicurezza: “Se l’indicazione amministrativa e politica fosse quella di dedicarsi più alla sicurezza probabilmente ci sarebbero risultati diversi”, ha aggiunto Salvini. Che ha proseguito: “Abbiamo assunto migliaia di uomini nelle forze dell’ordine in più con questo governo, voglio essere ottimista e pensare che anche a sinistra, i meno ideologici, si rendano conto che la sicurezza è importante, dovrebbe essere patrimonio comune”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI POLITICA