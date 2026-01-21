Italpress Notizie Energia

F-Gas, intesa MASE-ADM-Carabinieri su coordinamento per sorveglianza e contrasto a illeciti

di Italpress - 21 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare il coordinamento per la sorveglianza e il contrasto alle illegalità nel commercio dei gas fluorurati a effetto serra, i cosiddetti “F-Gas”: è l’obiettivo del nuovo Tavolo Permanente istituito tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Agenzia Dogane e Monopoli e Carabinieri del CUFAA. La firma dell’intesa che formalizza la costituzione del Tavolo tra MASE, ADM e Arma dei Carabinieri è avvenuta a Roma, presso la sede del Ministero, alla presenza del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile Laura D’Aprile, del Direttore Centrale Dogane dell’Agenzia Claudio Oliviero, del Capo di Stato Maggiore del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, Generale di Divisione Massimo Zuccher.

L’Unione Europea si è posta l’obiettivo del progressivo abbandono degli “F-Gas”, in conseguenza del loro impatto climalterante e ha stabilito la loro sostituzione con alternative a nullo o basso effetto climatico entro i prossimi anni. I traffici illeciti relativi ai gas refrigeranti sono un fenomeno in crescita e che necessita, dunque, come si legge anche nell’atto firmato, di un crescente coordinamento.

“In qualità di Autorità Nazionale Competente, il MASE – spiegano il Ministro Gilberto Pichetto e il Viceministro Vannia Gava – pone massima attenzione alla necessaria sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra con alternative sostenibili. L’intesa firmata consolida l’alleanza istituzionale, promuovendo un controllo più efficace, maggiore tutela dell’ambiente e un quadro più chiaro per quelle imprese che operano nel rispetto della normativa”, concludono Pichetto e Gava, che ringraziano la Direzione generale Sostenibilità dei prodotti e dei consumi del MASE “per aver costruito l’iniziativa e per il lavoro svolto quotidianamente a supporto delle Autorità di controllo per il contrasto agli illeciti e la tutela degli operatori economici che si attengono agli obblighi”. Sono oggetto del lavoro del Tavolo le attività di controllo, il loro miglioramento mediante nuove metodologie e strumenti, lo sviluppo di una rete di laboratori di analisi tecnica, lo scambio di dati e informazioni, la pianificazione di campagne di controllo e repressione, iniziative di formazione e sensibilizzazione.

“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolge un ruolo centrale nella tutela della legalità economica e ambientale, presidiando i flussi commerciali e contrastando con determinazione le frodi che alterano il mercato e danneggiano l’ambiente”, dichiara il Direttore di ADM, Roberto Alesse. “Il Tavolo Permanente rappresenta uno strumento operativo di grande rilievo, che consente di rafforzare il coordinamento interistituzionale, valorizzare le competenze specialistiche dell’Agenzia e rendere più efficaci i controlli lungo la filiera degli F-Gas. Attraverso lo scambio strutturato di dati, l’innovazione tecnologica e la cooperazione con il MASE e l’Arma dei Carabinieri, ADM contribuisce a garantire il rispetto della normativa europea, tutelando l’ambiente e assicurando condizioni di concorrenza leale per gli operatori economici che agiscono correttamente”.

Il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri “accoglie con particolare favore la sottoscrizione di questa Convenzione operativa, ritenendo che con essa si possa contribuire a rafforzare in modo significativo il sistema nazionale di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti di F-Gas, consentendo un’azione più efficace e coordinata a tutela dell’ambiente e del clima, in piena attuazione del Regolamento (UE) n. 2024/573. La condivisione strutturata delle informazioni e la pianificazione congiunta delle attività di controllo rappresentano strumenti fondamentali per intercettare le violazioni e garantire il rispetto delle nuove disposizioni europee”. “La partecipazione al Tavolo Permanente di Coordinamento – prosegue il Generale Parrulli – conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri a operare in sinergia con le altre amministrazioni competenti, promuovendo anche iniziative di formazione e l’adozione di metodologie tecniche avanzate, nell’ottica di una tutela integrata dell’ambiente e della sicurezza energetica”. “Questo Accordo rappresenta per il CUFAA un passaggio strategico per accompagnare il progressivo superamento degli F-Gas ad alto impatto climalterante e sostenere la transizione verso soluzioni più sostenibili, nel rispetto delle normative vigenti e nell’interesse delle generazioni presenti e future”, conclude il Comandante del CUFAA. Secondo quanto previsto dalla Convenzione, il Tavolo si compone di rappresentanti della Direzione Generale Sostenibilità dei prodotti e dei consumi del MASE, delle Direzioni Dogane, Antifrode, Organizzazione e Trasformazione digitale di ADM, dei Comandi del CUFAA per la Tutela Forestale e dei Parchi e per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica.

