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Antonelli a un passo dal Mondiale di F1. Orari e dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Città del Messico

Ipotesi di match point per il pilota italiano della Mercedes che può chiudere la corsa al titolo iridato. Leclerc punta a confermare i progressi della Ferrari. Attesa per la gara di domenica alle 21

di Lino Sasso - 30 Ottobre 2026

Il Gp del Messico di Formula 1 potrebbe consegnare a Kimi Antonelli il suo primo titolo mondiale. Il pilota italiano della Mercedes arriva al diciannovesimo appuntamento della stagione con un’occasione straordinaria: gli basterà chiudere la gara tra i primi nove per conquistare matematicamente il Mondiale piloti 2026, indipendentemente dai risultati degli avversari. Per Antonelli il GP del Messico rappresenta infatti il primo vero match point verso il titolo iridato. Dopo una stagione da protagonista al volante della Mercedes, il giovane talento azzurro può chiudere definitivamente la corsa al titolo senza dover attendere gli ultimi appuntamenti del calendario.

La situazione di classifica gli consente di affrontare la gara con un margine importante: un piazzamento nei primi nove sarebbe sufficiente per festeggiare il Mondiale, senza bisogno di calcoli legati ai risultati dei rivali. L’unica incognita riguarda le condizioni fisiche. Alla vigilia del Gran Premio è stato infatti colpito da un’influenza che lo ha tenuto lontano dagli impegni con la stampa. L’obiettivo è quindi quello di recuperare velocemente per presentarsi nelle migliori condizioni possibili a tutte le sessioni del gran premio.

Leclerc vuole tornare a vincere

Se Antonelli guarda al titolo mondiale, la Ferrari arriva in Messico con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime gare. La monoposto di Maranello ha dato segnali incoraggianti e Charles Leclerc spera di trasformare il miglioramento delle prestazioni in un risultato importante. Il monegasco, tuttavia, tine a freno l’entusiasmo e preferisce mantenere un profilo prudente. Pur riconoscendo i passi avanti compiuti dalla squadra, Leclerc respinge l’etichetta di favorito e invita a non considerare scontata la possibilità di lottare per la vittoria.

L’obiettivo, ovviamente, resta comunque tornare sul gradino più alto del podio e raccogliere punti preziosi anche nella corsa della Rossa al secondo posto del Mondiale piloti.

Il circuito messicano rappresenterà dunque un banco di prova significativo per verificare la competitività della scuderia del Cavallino rampante e capire se i miglioramenti delle ultime settimane potranno tradursi in una concreta opportunità di successo.

Orari e dove vedere prove, qualifiche e gara del Gp del Messico

Il Gran Premio del Messico promette quindi un fine settimana ad alta tensione, con due obiettivi differenti ma altrettanto importanti. Il programma entrerà nel vivo oggi con le prime due sessioni di prove libere. Sabato spazio all’ultima sessione di preparazione e alle qualifiche, mentre domenica alle 21 scatterà la gara che potrebbe incoronare il nuovo campione del mondo.

Prove libere: la prima sessione partirà alle 19.30, la seconda alle 23. Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta Tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW e Sky Go.

Qualifiche: domani dopo le terze e ultime prove libere, previste alle 18.30, partirà la corsa alla pole position con le qualifiche in programma alle 22. La diretta Tv sarà disponibile su Sky Sport F1 e in streaming su NOW e Sky Go. La sfida per decretare la griglia di partenza sarà fruibile, in differita alle 23.30, anche in chiaro su TV8 e TV.it.

Gara: la sfida per la conquista del Gp di Città del Messico scatterà domenica alle 21. Anche in questo caso la diretta TV è prevista su Sky Sport F1 e quella streaming su NOW e Sky Go. In differita lo spegnimento dei semafori sarà invece trasmesso in chiaro su TV8 e TV.it alle 22.30.

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