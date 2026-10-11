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Formula 1, oggi la gara del Gp di Singapore. Orario e dove vederlo

La gara si annuncia ricco di motivi d’interesse. Verstappen vuole completare un altro weekend perfetto, Leclerc e Hamilton cercano il colpo grosso con una Ferrari ritrovata, mentre Antonelli ha l’opportunità di compiere un ulteriore passo verso il titolo

di Lino Sasso - 11 Ottobre 2026

Max Verstappen torna a dettare legge. Dopo il dominio di Sepang, in vista della gara di oggi, il pilota della Red Bull conquista prima la vittoria nella Sprint Race e poi la pole position del GP di Singapore. L’olandese conferma il suo straordinario stato di forma e lancia la sfida alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Verstappen punta alla vittoria numero 73 in Formula 1. Obiettivo che appare alla sua portata, anche se dovrà fare i conti con una Ferrari particolarmente competitiva. Gli occhi sono però puntati soprattutto su Kimi Antonelli, sempre più vicino alla conquista del suo primo titolo mondiale. Nelle qualifiche conquista il quarto tempo e si prepara a una gara nella quale potrebbe arrivare il sedicesimo podio in carriera. Ben diversa la situazione di Russell, ultimo in griglia per la penalità legata alla sostituzione della power unit.

Bene le Ferrari

Leclerc, terzo nella gara breve, torna a respirare aria di prima fila e sfiora una pole position che gli manca dal Gran Premio d’Ungheria del 2025. Il monegasco potrà contare anche sul compagno di squadra Lewis Hamilton, protagonista di un ottimo secondo posto nella Sprint e terzo nelle qualifiche nonostante qualche difficoltà. La Ferrari si presenta dunque con entrambe le monoposto nelle prime tre posizioni, una condizione favorevole per provare a mettere sotto pressione Verstappen fin dalla partenza. Di certo Kimi Antonelli continua a essere il grande favorito per il titolo iridato. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso la Sprint Race al quarto posto, approfittando anche dell’uscita di scena del compagno e principale rivale George Russell, finito contro le barriere al secondo giro.

Disastro McLaren

Un episodio che consente ad Antonelli di portare a 89 punti il vantaggio in classifica generale sul britannico, quando la stagione si avvicina alla sua fase decisiva. Weekend decisamente più complicato per la McLaren, protagonista di un clamoroso incidente interno nella Sprint Race. Lando Norris e Oscar Piastri sono entrati in collisione nell’ultimo giro. Il britannico è riuscito a chiudere ottavo, mentre l’australiano è stato costretto al ritiro. Nelle qualifiche i due piloti hanno ottenuto rispettivamente il quinto e il sesto tempo, con Piastri destinato ad avanzare sulla griglia per effetto della penalizzazione di Russell. Alle loro spalle si sono distinti Pierre Gasly con l’Alpine e i due piloti Racing Bulls, Liam Lawson e Arvid Lindblad.

Orario e dove vedere la gara del GP di Singapore

Il Gran Premio di Singapore si annuncia dunque ricco di motivi d’interesse. Verstappen vuole completare un altro weekend perfetto, Leclerc e Hamilton cercano il colpo grosso con una Ferrari ritrovata, mentre Antonelli ha l’opportunità di compiere un ulteriore passo verso il titolo. Un’occasione importante per consolidare ulteriormente il primato e presentarsi al prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, ad Austin, con la possibilità di avvicinarsi alla matematica conquista del Mondiale. La gara sul circuito di Marina Bay è in programma oggi alle ore 14 in diretta su Sky Formula 1 e Now TV per gli abbonati e in differita alle 17 su TV8. Lo streaming, ai rispettivi orari, sarà fruibile su Sky Go e TV8.it.

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