Cronaca

Fedez a processo per diffamazione aggravata per una puntata del suo podcast

di Emily Gabrielli - 9 Novembre 2026

Fedez finisce a processo per diffamazione aggravata per una frase pronunciata durante una puntata di “Muschio Selvaggio”. Il rapper, all’anagrafe Federico Lucia, è imputato a Milano in relazione ad alcune dichiarazioni in cui aveva accostato Giampiero Bevilacqua alle figure del Mostro di Firenze e di Zodiac. Un’associazione che, secondo la ricostruzione fornita dallo stesso artista, non aveva alcuna pretesa di verità, ma rientrava in un discorso volutamente provocatorio e dai toni complottisti.

La vicenda risale al periodo in cui Fedez conduceva il podcast insieme a Luis Sal. Il progetto, nato come spazio di conversazione e intrattenimento su YouTube, aveva dedicato alcune puntate anche a storie criminali e casi irrisolti. Proprio durante una di queste occasioni era stato pronunciato il riferimento a Bevilacqua, chiamato in causa in relazione a due tra i più noti casi della cronaca nera internazionale e italiana.

Fedez accusato di diffamazione chiarisce la sua posizione

Davanti alle contestazioni, Fedez ha chiarito di non aver mai avuto intenzione di presentare quell’ipotesi come una ricostruzione attendibile. «Parlavo di una teoria complottista e dietrologica. Non c’era malafede nel voler instillare il dubbio che Bevilacqua fosse il Mostro di Firenze e Zodiac», ha spiegato. Il rapper ha insistito soprattutto sul tono utilizzato durante la trasmissione, sostenendo che fosse evidente il carattere paradossale dell’affermazione.

«Nel momento in cui dico “dietrologico e complottista”… In più dico: “Federico ha scoperto”, come se io fossi un investigatore. Il tono era volutamente altisonante per far sì che non ci fossero dubbi», ha aggiunto.

Fedez ha ricordato anche che il podcast ha poi effettivamente realizzato alcune puntate dedicate al Mostro di Firenze, che avrebbero suscitato «grande interesse». La vicenda giudiziaria si inserisce in una fase successiva alla rottura tra il rapper e Luis Sal, che ha portato alla fine della loro collaborazione e a una disputa finita nelle aule di tribunale. Resta ora al centro del procedimento la valutazione delle parole pronunciate durante il programma e del loro eventuale carattere diffamatorio.