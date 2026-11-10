Cronaca

Garlasco, l’ex pm Venditti convocato a Pavia come testimone nell’inchiesta sulla presunta corruzione

L’ex procuratore aggiunto, la cui posizione è stata archiviata a Brescia, sarà ascoltato domani. Sotto la lente degli inquirenti i presunti passaggi di denaro della famiglia Sempio, i rapporti con alcuni carabinieri e le anomalie nelle indagini del 2017

di Lino Sasso - 10 Novembre 2026

Ancora sviluppi nel caso Garlasco. L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è stato convocato per domani in Procura a Pavia. Sarà ascoltato come testimone nell’inchiesta sulla presunta corruzione in atti giudiziari legata alla prima indagine su Andrea Sempio. Il magistrato in pensione sarà audito come persona informata sui fatti, dopo l’archiviazione della sua posizione a Brescia da parte del giudice per le indagini preliminari che ha escluso l’esistenza di prove a suo carico.

Al centro degli accertamenti resta il sospetto di un presunto passaggio di denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio. Un’ipotesi investigativa che riguarda anche il padre, Giuseppe Sempio, tuttora indagato per corruzione in atti giudiziari. L’archiviazione di Venditti, infatti, non ha determinato la chiusura dell’intero filone investigativo. Gli atti relativi ad altri soggetti sono stati trasmessi alla Procura di Pavia, che sta approfondendo le circostanze nelle quali venne disposta l’archiviazione della prima indagine su Sempio.

I 45mila euro e i sospetti sui carabinieri

Uno degli elementi al centro dell’inchiesta riguarda alcune movimentazioni di denaro contante, per un totale di circa 45mila euro, effettuate dalla famiglia Sempio nel periodo preso in esame dagli investigatori.

Secondo quanto dichiarato dai familiari, quelle somme erano destinate al pagamento degli avvocati. Una ricostruzione sulla quale gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce.

Nel provvedimento con cui ha archiviato la posizione di Venditti, il gip di Brescia ha prospettato due possibili scenari alternativi. Un eventuale accordo illecito maturato nell’ambito della polizia giudiziaria oppure un’ipotesi di millantato credito ai danni della stessa famiglia Sempio. Gli approfondimenti riguardano, quindi, anche le posizioni di tre ex difensori di Andrea Sempio e di quattro carabinieri, compresi Giuseppe Spoto e Silvio Sapone.

Le intercettazioni di Andrea Sempio

Tra gli aspetti che gli investigatori stanno approfondendo figurano alcune presunte anomalie emerse nella gestione del fascicolo del 2017. In particolare, l’attenzione si concentra su intercettazioni trascritte in maniera incompleta. Ma anche su contatti ritenuti irrituali tra esponenti della polizia giudiziaria e Andrea Sempio.

In una conversazione intercettata nel novembre 2025 Sempio esprimeva dubbi sui rapporti tra uno dei suoi precedenti difensori e un carabiniere coinvolto nelle vecchie indagini. “Non vorrei che davvero Soldani abbia avuto dei contatti con Sapone oltre quelli che so io, non vorrei che avesse davvero recuperato delle carte, qualcosa…”, affermava Sempio.

Parole che gli investigatori stanno valutando nel tentativo di ricostruire i rapporti intercorsi tra gli indagati e verificare se vi siano stati comportamenti illeciti durante il primo procedimento.

Resta da chiarire anche la posizione dello stesso Andrea Sempio rispetto a questo specifico filone. Alla richiesta dei suoi difensori di conoscere l’eventuale esistenza di un’iscrizione nel registro degli indagati, la Procura ha risposto con la formula “nessuna iscrizione suscettibile di comunicazione”, prevista dalle disposizioni che regolano l’accesso a queste informazioni.

La convocazione di Venditti potrebbe dunque contribuire a chiarire uno dei passaggi più controversi della vicenda: le circostanze che portarono alla prima archiviazione di Andrea Sempio e l’eventuale esistenza di condotte illecite da parte di altri soggetti che potrebbero aver condizionato l’indagine.

Leggi tutte le notizie sul caso di Garlasco