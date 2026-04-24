Cronaca

Femminicidio a Foggia: guardia giurata uccide la moglie

La tragedia nella serata di ieri. La vittima uccisa al termine di una lite domestica

di Maria Graziosi - 24 Aprile 2026

Femminicidio a Foggia: una donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, guardia giurata. La tragedia s’è consumata nella serata di ieri. L’uomo, il 48enne Antonio Fortebraccio, si è costituito ai carabinieri mentre i militari si sono subito recati nell’abitazione di famiglia, in via Salvemini, per eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Alla base dei fatti ci sarebbe stato un litigio nella coppia, dalla quale erano nati due bambini. I vicini di casa hanno confermato un alterco feroce tra i coniugi prima che la lite degenerasse nell’uccisione della donna. Dopo le urla, i lampeggianti delle auto delle forze dell’ordine.

Femminicidio a Foggia

Sarebbero stati sparati quattro colpi da Fortebraccio all’indirizzo della donna. Quattro colpi che hanno posto fine alla vita di Stefania Rago. L’ennesimo femminicidio è andato in scena a Foggia. Lasciando una città sbigottita. La sindaca Maria Aida Episcopo ha commentato la tragedia con parole toccanti: “Ci sentiamo svuotati dentro, con cicatrici brucianti addosso. Queste cose non devono succedere. Abbiamo associazioni e centri antiviolenza, uno comunale, che lavorano senza pause operative e festività però la mano che spinge il grilletto, in omicidi d’impeto, perchè molte volte di quello si tratta, non riusciamo a bloccarla”. E ha promesso impegno da parte del Comune: “Saremo sempre a fianco delle donne vittime di violenza, ci costituiremo parte civile”.