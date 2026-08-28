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Norvegia, è morto re Harald V a 89 anni: sul trono sale il figlio Haakon

di Roberta Rizzo - 28 Agosto 2026

Foto "ufficiale" del re di Norvegia per la sua morte

La Norvegia ha detto addio a re Harald V, morto all’età di 89 anni. Il sovrano si è spento alle 6.35 di venerdì 28 agosto al Rikshospitalet di Oslo. Era ricoverato dal 17 agosto a causa di un’anemia emolitica, successivamente complicata da un’infezione batterica.

Harald V è stato sul trono dal 1991 ed è diventato uno dei sovrani più longevi e apprezzati d’Europa. Dopo la sua morte, la corona è passata al figlio Haakon, chiamato a guidare la monarchia norvegese in una fase particolarmente delicata.

L’annuncio della morte di re Harald V

La Casa reale ha comunicato ufficialmente la scomparsa del sovrano, spiegando che Harald è morto serenamente nell’ospedale universitario di Oslo. Già nelle ore precedenti le sue condizioni erano state definite estremamente gravi.

La regina Sonja e il principe Haakon, che aveva assunto temporaneamente le funzioni di reggente, avevano quindi cancellato gli impegni pubblici.

Un regno iniziato nel 1991

Harald è salito al trono il 17 gennaio 1991, dopo la morte del padre Olav V. Nato nel 1937, è stato il primo re venuto al mondo in Norvegia dopo oltre cinque secoli.

Durante l’occupazione tedesca ha trascorso parte dell’infanzia lontano dal Paese, tra Svezia e Stati Uniti. È tornato in patria nel 1945 e successivamente ha completato la propria formazione tra Norvegia e Regno Unito.

Il sovrano ha coltivato per tutta la vita una grande passione per la vela. Ha rappresentato la Norvegia alle Olimpiadi del 1964, 1968 e 1972 e ha ottenuto importanti risultati anche nelle competizioni internazionali.

Harald e l’amore per la regina Sonja

Un capitolo centrale della sua vita è stato il rapporto con Sonja Haraldsen, che non apparteneva a una famiglia nobile. Dopo una lunga relazione e le iniziali resistenze della famiglia reale, i due sono riusciti a sposarsi. Dal matrimonio sono nati Märtha Louise e Haakon.

Haakon diventa re in un momento difficile

Haakon eredita la corona mentre la monarchia attraversa una fase complessa. Negli ultimi anni l’immagine della famiglia reale è stata condizionata anche dalle polemiche legate alla moglie Mette-Marit, dopo la pubblicazione della sua corrispondenza con Jeffrey Epstein.

A queste si sono aggiunte le vicende giudiziarie di Marius Borg Høiby, figlio di Mette-Marit e fuori dalla linea di successione.

Con l’ascesa al trono di Haakon, la figlia Ingrid Alexandra, 22 anni, diventa la nuova principessa ereditaria e prima nella linea di successione.