Politica

Festival Nazionale dell’Economia Civile, Fitto apre la seconda giornata di lavori

di Redazione - 2 Ottobre 2026

(LaPresse) – Il Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, Raffaele Fitto e il Presidente di Federcasse-Bcc, Augusto dell’Erba, protagonisti sul palco dei relatori nella magnifica Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, ad aprire la seconda giornata di lavori del Festival Nazionale dell’Economia Civile. “Proseguire questo dialogo con le realtà che hanno organizzato il Festival significa occuparci di uno dei temi centrali, ovvero mettere in campo un rilancio forte dei territori, che possano partecipare a questo processo di rafforzamento a livello europeo”, ha detto Fitto intervenendo nel panel “Il (nuovo) ruolo per l’Europa in un nuovo campo da gioco”. Interpellato a margine dei panel da Firenze Tv, Augusto dell’Erba (Presidente Federcasse-BCC) ha commentato così: “La buona economia è quella che parte dai territori, dalla collaborazione, che vede nel mondo cooperativo una componente rilevante dell’economia sociale, per la quale il governo di recente ha varato un piano. E’ un modello economico che cerca di aggiungere qualcosa a questo contesto, a questa fase così complessa, dalla quale far scaturire soprattutto fatti di economia reale. C’è necessità di creare valore, di creare ricchezza, di produrre risparmio e non solo di gestirlo”.