Economia

Festival Nazionale dell’Economia Civile, secondo giorno di lavori a Palazzo Vecchio

di Redazione - 2 Ottobre 2026

(LaPresse) – Economia e felicità al centro dei temi trattati dalla Sindaca Sara Funaro e da Leonardo Becchetti, Direttore del Festival Nazionale di Economia Civile ospitato a Firenze, nel panel che ha aperto la seconda giornata di lavori dell’ottava edizione. Tra gli ospiti intervenuti oggi a Palazzo Vecchio anche la sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano e del presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.