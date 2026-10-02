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Roma, Cristante si ferma: salta il Como e rischia di non esserci contro il Real Madrid

di Francesca Petrosillo - 2 Ottobre 2026

Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini. Bryan Cristante rischia infatti di rimanere fuori per circa tre settimane a causa di un problema fisico. Il centrocampista giallorosso sarà sicuramente assente nella prossima partita di campionato contro il Como, mentre resta in dubbio anche per il delicato appuntamento di Champions League contro il Real Madrid.

Roma, Cristante alle prese con un problema al ginocchio

I problemi per Bryan Cristante sono iniziati durante la sosta per le nazionali. Il centrocampista aveva già dovuto rinunciare alla convocazione del ct azzurro Roberto Mancini a causa di una lombalgia.

Una volta rimasto a Roma, però, il giocatore ha accusato un nuovo fastidio. Nel corso della settimana Cristante si è fermato per un problema al ginocchio che, inizialmente, sembrava riconducibile soltanto a una lieve infiammazione.

Gli accertamenti e l’evoluzione del quadro hanno però evidenziato una situazione più delicata del previsto. Lo staff medico della Roma continuerà quindi a monitorare le condizioni del centrocampista nei prossimi giorni, prima di stabilire con maggiore precisione i tempi necessari per il recupero.

Cristante salta Como-Roma

Una cosa, al momento, appare certa: Cristante non sarà a disposizione di Gasperini per la trasferta contro il Como, in programma domenica alla ripresa del campionato. Un’assenza importante per l’allenatore giallorosso, che dovrà quindi studiare una soluzione alternativa a centrocampo.

Il rischio è che lo stop possa protrarsi per circa tre settimane. In questo caso Cristante sarebbe costretto a saltare diversi impegni della Roma in un momento particolarmente intenso della stagione.

A rischio anche Roma-Real Madrid

A preoccupare maggiormente è soprattutto la situazione in vista della Champions League. La presenza di Cristante contro il Real Madrid è infatti in forte dubbio e molto dipenderà dall’evoluzione del problema al ginocchio.

Gasperini attende quindi indicazioni dallo staff medico. Nei prossimi giorni saranno effettuate nuove valutazioni per capire quando il centrocampista potrà tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Per la Roma si tratta di una tegola importante, considerando il peso di Cristante negli equilibri della squadra e il calendario fitto che attende i giallorossi nelle prossime settimane.

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